An den US-Börsen habe feiertagsbedingt kein Handel stattgefunden.



Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere fester bei aktuell bei 28.675,08 Punkten.



Wienerberger (ISIN AT0000831706/ WKN 852894) rechne dank eines zuletzt starken Aufschwungs in allen Kernmärkten für das Gesamtjahr mit mehr Gewinn. Die Prognose für das EBITDA sei auf 640 (bisher: 620) Mio. EUR nach oben revidiert worden, teile der österreichische Ziegelkonzern mit. Für Q2 gehe Wienerberger von einem op. Gewinn von mind. 198 Mio. EUR, für das erste Halbjahr von über 305 Mio. EUR aus.



Die starken europäischen Konjunkturdaten hätten dafür gesorgt, dass der Euro etwas Boden habe gutmachen können.



Die OPEC+-Mitglieder hätten sich nicht auf eine neue Fördermenge einigen können, der Ölpreis habe angezogen. Die schleichende Aufwärtstendenz beim Goldpreis habe angehalten. (06.07.2021/ac/a/m)





