Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Entwicklung am Aktienmarkt bleibt spannend, insbesondere im Vorfeld der näher rückenden Notenbanksitzungen, so die Analysten der Helaba.



Dabei stelle sich die Frage, ob Marktteilnehmer den Aussagen von Vertretern der FED und der EZB trauen würden, wonach am ultralockeren Kurs vorerst festgehalten werde. Zweifel seien berechtigt, zumal insbesondere bei der US-Notenbank Stimmen einer allmählichen Rückführung der Anleihekäufe lauter würden. In diesem Zusammenhang sei auf den heute anstehenden Arbeitsmarktbericht verwiesen, der Einfluss auf die geldpolitischen Erwartungen haben könne. Noch aber sei die Grundstimmung positiv, sollte die Tapering-Diskussion jedoch wieder Fahrt aufnehmen, würde sich das Umfeld am Aktienmarkt trüben, insbesondere dann, wenn auch die Zinserwartungen einen Schub erhalten würden.



Die technische Situation des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bleibe fragil, auch wenn es bislang noch nicht zu einer größeren Korrektur gekommen sei. Viele quantitative Indikatoren hätten den jüngsten Anstieg auf ein neues Allzeithoch nicht mitvollzogen. Skeptisch stimme auch der weiter rückläufige und auf einem inzwischen sehr niedrigen Niveau liegende ADX, der die nachlassende Stärke des Aufwärtsimpulses anzeige. (04.06.2021/ac/a/m)



