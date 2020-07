Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.China und Russland hätten sich vorgenommen, die weltweite Dominanz von Airbus und Boeing im Verkehrsflugzeugbau zu durchbrechen. Ihr Joint Venture China-Russia Commercial Aircraft International Company, kurz CRAIC, entwickle einen eigenen Großraumjet. Doch wegen gravierender Probleme komme der nun frühestens 2029. Die Airbus-Aktie profitiere.Am Computer und in Windkanal-Tests würden chinesische und russische Ingenieure bereits am finalen Design der CRAIC CR929 feilen. Mit dem Flugzeug solle eigentlich den Langstrecken-Jets Boeing Dreamliner und Airbus A350 bald Konkurrenz gemacht werden. Künftige Zulieferer und Projektpartner würden bereits geplant.Doch nun gebe es ernste Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern. Hintergrund sei offenbar ein Streit über die strategische Ausrichtung des CR929-Programms, bei dem die beiden Partnerländer unterschiedliche Prioritäten setzen würden, schreibe die "FlugRevue".Russlands Industrie- und Handelsminister Denis Manturow habe darauf verwiesen, dass die Chinesen vor allem das Ziel hätten, Zugang zu den Technologien zu erhalten, um damit Flugzeuge für den eigenen Markt bauen zu können und diesen nicht alleine Boeing und Airbus zu überlassen. Russland dagegen wolle mit der CR 929 die weltweiten Märkte erschließen, denke also stark an das Exportgeschäft.Die Airbus-Aktie gehöre im MDAX heute mit einem Plus von zeitweise mehr als drei Prozent auf 67,80 Euro zu den stärksten Werten. Charttechnisch positiv zu werten sei, dass die 50-Tage-Linie nun bereits mehrfach erfolgreich habe verteidigt werden können.Doch Langstreckenflieger wie die A350 seien seit der Corona-Krise auch nicht gerade begehrt. Auch der "Dreamliner" von Boeing leide unter wenigen Neubestellungen. In der Branche gehe man davon aus, dass sich zuerst der Kurz- und Mittelstreckenverkehr wieder erholen werde, die Langstrecken dagegen würden wohl länger benötigen, bis sich der Markt auf Vor-Corona-Niveau erhole.Die Airbus-Aktie gehöre nicht zu den Papieren, die man derzeit unbedingt haben müsse. Wer einen langen Atem habe, könne sich jedoch ein paar Stücke ins Depot legen. "Der Aktionär" habe bereits im März empfohlen, das arg gedrückte Kursniveau um 50 Euro für den Aufbau erster Positionen in Airbus zu nutzen. Engagierte Anleger halten die MDAX-Papiere, sollten jedoch spätestens bei 56 Euro die Stopp-Loss-Reißleine ziehen, so Martin Mrowka. (Analyse vom 13.07.2020)