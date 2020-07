Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

65,13 EUR -4,08% (14.07.2020, 13:26)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

65,35 EUR -1,06% (14.07.2020, 13:39)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (14.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Airbus-Aktie gehöre derzeit nicht zu den Highflyern der Börse. Fluggesellschaften würden ums Überleben ringen, was sich auf das operative Geschäft des europäischen Flugzeugbauern auswirke. Im Juni habe Airbus wie schon im Mai keine neuen Flugzeug-Bestellungen erhalten. Dennoch seíen Analysten dem Wert gegenüber positiv gestimmt. Insgesamt lägen für die Airbus-Aktie 19 Kaufempfehlungen vor, sieben Experten würden raten, die Aktie zu halten, vier würden zum Verkauf raten.Die Airbus-Aktie zähle nicht zu den Papieren, die man derzeit haben müsse. Es gebe derzeit deutlich attraktivere Aktien. Dennoch könnten Investoren mit langen Atem das ermäßigte Kursniveau nutzen und sich ein paar Stücke ins Depot legen. Der Stopp sollte bei 56 Euro gesetzt werden, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.07.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Airbus-Aktie: