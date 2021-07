XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

91,03 USD -0,86% (27.07.2021, 22:00)



US0079031078



863186



AMD



AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (28.07.2021/ac/a/n)



Nachdem der US-Konzern die Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht habe, seien die Anleger durchaus zufrieden. Kein Wunder, denn nicht nur die Erwartungen der Analysten seien übertroffen worden, sondern es sei auch das vierte Quartal in Folge, in dem AMD Rekordumsätze vermelden könne.AMD habe die Erlöse um 99% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 3,85 Mrd. USD gesteigert. Der Gewinn je Aktie habe sogar 346% auf 0,58 USD zugelegt. Beeindruckend sei auch die Margenentwicklung: Die Bruttomarge habe sich in Q2 um 4% auf 48% verbessert.Die AMD-Zahlen seien hervorragend ausgefallen und würden weiterhin die Story unterstützen, dass Intel fortlaufend Marktanteile abgenommen würden. Im dritten Quartal solel laut Unternehmensprognose der Umsatz allerdings nur noch 46% zulegen. Es bleibe daher abzuwarten, welche Begründung das Management hier im Rahmen der Quartalskonferenz liefere. "Der Aktionär" habe bereits spekuliert, dass Intel im "Worst Case" mit einem erfolgreichen Ice-Lake-Ramp-Up im dritten Quartal und aggressiven Preisen den Siegeszug der Epyc-Chips aufhalten könnte, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2021)