Tradegate-Aktienkurs About You-Aktie:

24,93 EUR -0,87% (29.07.2021, 11:28)



Xetra-Aktienkurs About You-Aktie:

24,91 EUR -0,04% (29.07.2021, 11:01)



ISIN About You-Aktie:

DE000A3CNK42



WKN About You-Aktie:

A3CNK4



Ticker-Symbol About You-Aktie:

YOU



Kurzprofil About You Holding AG:



About You (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App, neben vielseitiger Inspiration, ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 23 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. (29.07.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - About You: Starkes Auftaktquartal - AktienanalyseDer Online-Modehändler About You (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) ist mit Schwung ins neue Geschäftsjahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Dank der Expansion in neue Länder und einer starken Nachfrage nach neuen Kollektionen und Modemarken sei der Umsatz im Auftaktquartal um 65,5 Prozent auf 422,1 Mio. Euro geklettert. "Der erfolgreiche Börsengang im Juni hat unseren Bekanntheitsgrad als auch unsere Finanzkraft weiter erhöht", habe Firmenchef Tarek Müller sichtlich zufrieden gesagt. Inzwischen zähle About You 9,2 Mio. aktive Kunden und damit 42 Prozent mehr als noch im Februar. Weil auch das zweite Quartal stark angelaufen sei, werde der Börsenneuling optimistischer für das Gesamtjahr. Es sei realistisch, beim angepeilten Umsatzplus von 40 bis 50 Prozent die obere Grenze von 1,75 Mrd. Euro zu erreichen, so Müller.Schwarze Zahlen bedeute das aber noch nicht. Operativ werde wegen hoher Investitionen in den Ausbau des Geschäfts weiterhin ein Verlust von 70 Mio. Euro erwartet - und damit fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Im ersten Geschäftsquartal sei ein Minus von 12,3 Mio. Euro angefallen (Vorjahr: 10,7 Mio.) Die Börse scheine sich daran nicht sonderlich zu stören. Der Verlust steige zwar, allerdings steige der Umsatz deutlich schneller. Die Marge habe sich dadurch von minus 4,2 auf minus 2,9 Prozent verbessert. Das B2B-Segment Tech, Media and Enabling, in dem About You eine digitale White-Label-Plattform für Kunden anbiete, sei zudem bereits profitabel. Darüber hinaus habe Müller deutlich gemacht, dass beim Wachstum noch jede Menge Luft nach oben sei. "Wir sehen noch ganz viel Potenzial in unseren bestehenden 26 Märkten, und darauf werden wir uns weiter voll fokussieren", habe er gesagt. (Ausgabe 29/2021)Börsenplätze About You-Aktie: