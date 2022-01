Tradegate-Aktienkurs About You-Aktie:

18,00 EUR -5,21% (11.01.2022, 13:46)



Xetra-Aktienkurs About You-Aktie:

18,27 EUR -2,51% (11.01.2022, 13:31)



ISIN About You-Aktie:

DE000A3CNK42



WKN About You-Aktie:

A3CNK4



Ticker-Symbol About You-Aktie:

YOU



Kurzprofil About You Holding AG:



About You (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App, neben vielseitiger Inspiration, ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 23 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. (11.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - About You-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der About You Holding AG (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.About You habe seine Ziele konkretisiert. Im 3. Quartal seien die Umsätze um 48% gestiegen. Positiv sei auch die Aussage, dass man das Investitionsvolumen 34 auf 50 Mio. Euro anheben werde. About You rechne jetzt damit, dass das Gesamtjahr etwa um 1,75 Mrd. Euro beim Umsatz liegen werde. Mit den guten Nachrichten könnte bei der About You-Aktie nach dem Abverkauf eine Gegenbewegung einsetzen und sie relativ schnell in den Bereich um 20 bis 21 Euro bringen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.01.2022)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze About You-Aktie: