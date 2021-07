XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (14.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Die Kursentwicklung der Aareal Bank-Aktie zuletzt wenig Freude gemacht, denn nach einer rasanten Erholung im vergangenen Jahr stocke nun seit geraumer Zeit die Aufholjagd und das Papier sei wieder zurückgefallen. Damit stelle sich für Anleger zunehmend die Frage, ob es sich weiterhin lohne Geduld aufzubringen oder ob man sich nun von den Papieren trennen sollte.Gehe es nach dem Analystenkonsens, dann habe die Aareal Bank-Aktie aktuell noch Potenzial bis 22,18 Euro. So hoch laute das durchschnittliche Kursziel. Von zwölf Experten würden aktuell drei zum Kauf raten, ebenso viele würden sich von dem Papier trennen. Der Rest plädiere zum Halten der Aareal Bank-Aktie.Zur der Software-Tochter Aareon habe es schon länger keine wichtigen Nachrichten mehr gegeben. Anleger könnten darauf hoffen, dass mit der Bekanntgabe der Zahlen am 12. August neue Details bekannt gegeben würden. Ebenfalls ein Thema dürften dann wieder die Ausschüttungen sein. Bereits im Mai habe die Aareal Bank 0,40 Euro an Dividende ausgeschüttet, was derzeit einer Rendite von 2% entspreche. An alte Werte beim Wiesbadener Finanzinstitut reiche das bei Weitem aber nicht heran. Weitere 1,10 Euro könnten jedoch laut Vorstand im Herbst ausgeschüttet werden. Der Weg dafür sei nun frei, da die EZB ab Ende des dritten Quartals Großbanken die Zahlungen wieder gestatte. Dann dürfte es wieder attraktive Renditen bei der Aareal Bank-Aktie geben.Charttechnisch werde es allerdings nun eng: "Der Aktionär" habe einen Stopp bei 17,50 Euro platziert, die Aktie sollte sich für einen Neueinstieg jedoch weiter von dieser Marke entfernen. Dazu müsste die 200-Tage-Linie bei 20,40 Euro und der seit April bestehende Abwärtstrend um 20,68 Euro überwunden werden. Derzeit verlaufe noch eine Unterstützung um 19,45 Euro. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: