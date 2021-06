Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie:



Kurzprofil AMC Entertainment:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc. (02.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) unter die Lupe.Die wilde Zockerei bei AMC Entertainment erreiche am am Mittwoch ein komplett neues Level. Der Kurs der Meme-Aktie habe sich bis Mittags verdoppelt. Das Management des US-Unternehmens präsentiere derweil ein Programm, mit dem es die Privatanleger dazu animieren wolle, die Aktien weiter zu halten.Kurz nach Handelsbeginn am Mittwoch habe die AMC Entertainment-Aktie bei 41,95 USD ein neues Allzeithoch markiert. Danach hätten die Zocker kurz Luft geholt, um dann so richtig aufzudrehen: Bis zum Mittag hätten sie das Papier auf 72,25 USD und damit 225% über den Schlusskurs vom Dienstag getrieben.Alleine in den letzten fünf Handelstagen habe die AMC Entertainment-Aktie mehr als 125% zugelegt - getrieben allen voran durch die WallStreetBets (WSB)-Gemeinde. Laut dem Datendienstleister S3 Partners hätten Investoren, die AMC Entertainment geshortet hätten, durch den Kursanstieg in der vergangenen Woche mehr als 1,2 Mrd. USD verloren.Die Aktion zeige, dass das Unternehmen verstanden habe, wie wichtig mittlerweile die WSB-Gemeinde zum Schutz gegen Leerverkäufer sei. Ob eine Tüte Popcorn jedoch das enorme Risiko wert sei, das die AMC Entertainment-Aktie mit sich bringe, sei schnell beantwortet: Nein. "Der Aktionär" rate weiter davon ab, bei AMC Entertainment mitzuzocken, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link