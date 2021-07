Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie:



Kurzprofil AMC Entertainment:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens gehört auch die Carmike Cinemas, Inc. (13.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) unter die Lupe.Mit seinem jüngsten Superhelden-Epos zeige der Unterhaltungsriese Walt Disney im wahrsten Sinne des Wortes ganz großes Kino. Der Streifen aus dem Marvel-Universum habe am vergangenen Wochenende 80 Mio. USD eingesammelt und habe "F9" und "A Quiet Place" auf die Plätze verwiesen. Aber nicht alle dürften sich über den Erfolg des Micky-Maus-Konzerns gefreut haben.Mit "Black Window" habe Marvel einmal mehr gezeigt, dass das Interesse des Publikums an Superhelden auch in Corona-Zeiten nicht erlahmt sei - im Gegenteil. Mit 80 Mio. USD habe der Blockbuster mit Scarlett Johansson in der Rolle des weiblichen Rächers zwar nicht ganz so viel eingespielt wie von Experten erwartet.Für Walt Disney sei das Startwochenende dennoch ein Erfolg, den die Verantwortlichen nur allzu gern mit der Öffentlichkeit geteilt hätten - aus gutem Grund. Zeitgleich mit dem Kinostart hätten Zuschauer "Black Widow" für 30 USD nämlich über Disney+ streamen können - ein angesichts des happigen Preises eher unmoralisches Angebot, das das Publikum dennoch nicht davon abgehalten habe, tief in den Geldbeutel zu greifen.Wenn nicht bereits passiere, dürfte Unternehmen wie AMC Entertainment (8.043 Kinos) spätestens jetzt klarwerden, dass sie zukünftig nicht nur geringere Einnahmen durch die Konkurrenz von Video-Plattformen wie Amazon Prime und Netflix erzielen würden, sondern durch die Eigenangebote der Studios. Dass der Kursverlust der AMC Entertainment-Aktie von 8,9% im Zusammenhang mit dem Erfolg von Disney+ stehe, sei vor diesem Hintergrund zumindest denkbar.Die Walt Disney-Aktie bleibe für den "Aktionär" ein langfristiges Top-Investment. Bei AMC Entertainment würden auch (aber nicht ausschließlich) wegen der charttechnischen Verfassung hingegen langsam die Alarmglocken schrillen. Der Sell-off der vergangenen Tage scheine noch nicht beendet, so Martin Weiss vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link