XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

23,27 EUR -0,43% (30.06.2021, 09:40)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (30.06.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) charttechnisch unter die Lupe.Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo stelle der langfristige Kursverlauf der AIXTRON-Aktie einen absoluten Bilderbuchchart dar. Der dynamische Juni-Kursanstieg sorge im Monatsbereich für einen Spurt über die Hochpunkte von 2018 und 2021 bei rund 20 EUR. Bereits 2009 und 2010 habe das Papier in diesem Bereich wichtige Tiefs ausgebildet. Per Saldo könne die Kursentwicklung der letzten drei Jahre somit als "rounding bottom" interpretiert werden, während über die letzte Dekade sogar eine riesige untere Umkehr im Raum stehe. Bereits das Anschlusspotenzial aus der Bodenbildung seit 2018 lasse sich auf rund 12 EUR taxieren, so dass perspektivisch die Hochs von 2011 bei 32/34 EUR wieder ins Blickfeld rücken dürften. Zwei Fibonacci-Projektionen - abgeleitet aus dem gesamten Abwärtsimpuls von März 2018 bis März 2020 - würden auf dem Weg in diese Region wichtige Etappenziele bei 25,01 EUR bzw. 28,25 EUR definieren. Der Charme der aktuellen Ausbruchssituation liege aber auch darin, dass sie eine engmaschige Absicherung auf Basis des 2018er-Hochs bei 19,78 EUR ermögliche und somit gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleiste, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:23,26 EUR -0,51% (30.06.2021, 09:55)