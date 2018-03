ISIN 1&1 Drillisch-Aktie:

DE0005545503



WKN 1&1 Drillisch-Aktie:

554550



Ticker-Symbol 1&1 Drillisch-Aktie:

DRI



Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und bietet Telekommunikationsdienstleistungen an. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist die Telekommunikation und ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online AG ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt. Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid- Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Festnetz- und DSL-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV).



Der Gesamtkonzern beschäftigt ca. 3.494 Mitarbeiter. Insgesamt hat 1&1 Drillisch in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 einen Umsatz von 1.965,2 Millionen Euro (9M-2016: 1.788,4 Mio. Euro) erwirtschaftet.



Trotz hoher Investitionen in das Kundenwachstum ist das Konzern-EBITDA aus fortgeführten Aktivitäten (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen aus fortgeführten Aktivitäten) in den ersten neun Monaten um 69,8 Millionen Euro oder 24,7 Prozent auf 352,7 Millionen Euro gestiegen (9M-2016: 282,9 Millionen Euro). Damit setzt 1&1 Drillisch auch unterjährig unseren Wachstumskurs fort.



Auf der Basis von standardisierten und entbündelten Vorleistungen der Mobilfunk-Netzanbieter Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG ("O2") und Vodafone D2 GmbH ("Vodafone") lassen sich nach eigenen Produktvorstellungen flexible Angebote generieren. Damit reagiert 1&1 Drillisch nicht nur auf Marktveränderungen, sondern ist mit innovativen Tarifen ein Gestalter am Mobilfunkmarkt. (22.03.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktie: Technisch angeschlagen - ChartanalyseAm Donnerstag sind nach Vorlage der Zahlen für das abgelaufene Quartal und Ausblick für 2018 zu 1&1 Drillisch (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI, Nasdaq OTC-Symbol: DRHKF) die Kursnotierungen regelrecht abgestürzt und stehen dabei so tief, wie seit August 2017 nicht mehr, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Fraglich, ob jetzt nicht noch mehr Anleger dem Aufruf der Bären folgen leisten würden! Während die Resultate für das Schlussquartal 2017 im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten, dürfte einigen Investoren der Ausblick für den operativen Gewinn sauer aufgestoßen haben. Die Aktie habe in der Spitze 11,87 Prozent verloren und habe sich merklich unter die Novembertiefs abgesetzt. Möglicherweise würden noch weitere Verkäufer aufspringen und eine fortgesetzte Korrektur begünstigen. Doch mit Blick auf einige Analysten, würden diese eine Übertreibung in dem Abverkauf am Donnerstag sehen. Eine dynamische Kurserholung wäre in ihren Augen durchaus möglich.Aus einem technischen Betrachtungswinkel sehe das aktuelle Chartbild der 1&1 Drillisch-Aktie recht instabil aus, was auch auf einen Trendbruch im Bereich von 62,00 Euro zurückzuführen sei. Zudem sei das Wertpapier im heutigen Handel unter den gleitenden Durchschnitt EMA 200 bei 59,33 Euro gerutscht, das zusätzlich den Verkaufsdruck erhöht haben dürfte. Daher könne trotz einer Zwischenerholung des Wertpapiers keine Favorisierung auf der Oberseite vorgenommen werden, tendenziell könnte es über die nächsten Wochen weiter abwärts gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:58,50 EUR -5,72% (22.03.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:57,85 EUR +6,92% (22.03.2018, 20:04)