Tradegate-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

59,35 EUR +2,90% (23.03.2018, 12:41)



ISIN 1&1 Drillisch-Aktie:

DE0005545503



WKN 1&1 Drillisch-Aktie:

554550



Ticker-Symbol 1&1 Drillisch-Aktie:

DRI



Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und bietet Telekommunikationsdienstleistungen an. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist die Telekommunikation und ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online AG ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt. Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid- Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Festnetz- und DSL-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV).



Der Gesamtkonzern beschäftigt ca. 3.494 Mitarbeiter. Insgesamt hat 1&1 Drillisch in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 einen Umsatz von 1.965,2 Millionen Euro (9M-2016: 1.788,4 Mio. Euro) erwirtschaftet.



Trotz hoher Investitionen in das Kundenwachstum ist das Konzern-EBITDA aus fortgeführten Aktivitäten (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen aus fortgeführten Aktivitäten) in den ersten neun Monaten um 69,8 Millionen Euro oder 24,7 Prozent auf 352,7 Millionen Euro gestiegen (9M-2016: 282,9 Millionen Euro). Damit setzt 1&1 Drillisch auch unterjährig unseren Wachstumskurs fort.



Auf der Basis von standardisierten und entbündelten Vorleistungen der Mobilfunk-Netzanbieter Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG ("O2") und Vodafone D2 GmbH ("Vodafone") lassen sich nach eigenen Produktvorstellungen flexible Angebote generieren. Damit reagiert 1&1 Drillisch nicht nur auf Marktveränderungen, sondern ist mit innovativen Tarifen ein Gestalter am Mobilfunkmarkt. (23.03.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von Analyst Thomas Hofmann von der LBBW:Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der 1&1 Drillisch-Aktie (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI, Nasdaq OTC-Symbol: DRHKF).Mit einem Umsatz von 2,8 Mrd. EUR, einem EBITDA von 504 Mio. EUR und einem Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten von 310 Mio. EUR habe die "neue" Drillisch (1&1 Drillisch) seine Erwartungen (2,8 Mrd. EUR, 521 Mio. EUR, 332 Mio. EUR) nicht ganz erreichen können. Zudem liege der Dividendenvorschlag mit 1,60 EUR je Aktie deutlich unter den von ihm erwarteten 1,90 EUR. Dies sei seiner Meinung nach aber weniger auf die operative Entwicklung als vielmehr auf die schwierige Prognose der zusammengefassten Geschäftsaktivitäten zurückzuführen. Deutlich freundlicher stelle sich die vom Management für das laufende Geschäftsjahr in Aussicht gestellte Entwicklung dar. Die Kundenzahl solle um 1,2 Mio. auf 13,8 Mio. ansteigen, womit der Umsatz auf 3,7 Mrd. EUR (+31,2% yoy) klettern solle. Das EBITDA werde mit etwa 750 Mio. EUR (+40,9%) erwartet. Durch die ganzjährige Einbeziehung von Drillisch (alt) seien die Wachstumsraten allerdings verzerrt. Hofmann habe bisher für 2018 ein EBITDA von 711 Mio. EUR erwartet.Hofmann habe seine Prognosen aktualisiert und um ein Jahr fortgeschrieben. Darauf basierend habe er anhand eines Peergroup-Vergleichs für die Aktie ein Kursziel von unverändert 65 EUR ermittelt.Auf Basis des aktuellen Kursniveaus stuft Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, die 1&1 Drillisch-Aktie daher von "halten" auf "kaufen" hoch. Risiken für seinen Investment Case sehe er vor allem in einer überraschenden Verschärfung des Wettbewerbs. (Analyse vom 23.03.2018)Börsenplätze 1&1 Drillisch-Aktie:Xetra-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:59,40 EUR +1,54% (23.03.2018, 12:25)