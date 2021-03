Tradegate-Aktienkurs zooplus-Aktie:

219,00 EUR +10,16% (25.03.2021, 09:33)



XETRA-Aktienkurs zooplus-Aktie:

218,50 EUR +11,59% (25.03.2021, 09:19)



ISIN zooplus-Aktie:

DE0005111702



WKN zooplus-Aktie:

511170



Ticker-Symbol Deutschland zooplus-Aktie:

ZO1



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZLPSF



Kurzprofil zooplus AG:



zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol Deutschland: ZO1, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2019 über 1,5 Mrd. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in rund 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken- und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content-und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfsmarktstellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 30 Mrd. EUR brutto. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (25.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - zooplus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Einzelhändlers für Heimtierbedarf zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol Deutschland: ZO1, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: ZLPSF) unter die Lupe.Das Münchner Unternehmen wolle auch in den kommenden Jahren sein hohes Wachstumstempo beibehalten. Konzernchef Cornelius Patt wolle den Umsatz bis 2025 auf 3,4 bis 3,8 Mrd. Euro steigern. Von jedem Euro sollten dann mindestens 4 Cent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hängen bleiben, wie zooplus am Donnerstag mitgeteilt habe - etwas mehr als die 2020 erzielte EBITDA-Marge von 3,5%.Im vergangenen Jahr habe zooplus stark von Trend zum Online-Einkaufen profitiert, der durch die Corona-Krise zusätzlichen Schwung gewonnen habe. Die Ziele für 2021 habe das Unternehmen bestätigt.Auf Zwölfmonatssicht gehöre die zooplus-Aktie zu den größten Gewinnern der Corona-Krise und des dadurch zusätzlich befeuerten Online-Booms: Seit dem Corona-Crashtief vor einem Jahr habe sich ihr Wert verdreifacht.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze zooplus-Aktie: