Börsenplätze zooplus-Aktie:



Xetra-Aktienkurs zooplus-Aktie:

90,40 EUR +9,98% (18.03.2020, 12:48)



Tradegate-Aktienkurs zooplus-Aktie:

89,80 EUR +7,54% (18.03.2020, 13:02)



ISIN zooplus-Aktie:

DE0005111702



WKN zooplus-Aktie:

511170



Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZO1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZLPSF



Kurzprofil zooplus AG:



zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 1.342 Mio. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken-und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content-und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfmarkt stellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 26 Mrd. EUR. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (18.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - zooplus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Händlers für Heimtierprodukte zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Online-Handel erhalte durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus einen kräftigen Schub. Experten würden schon jetzt davon ausgehen, dass dieser Aufschwung nachhaltig sein werde. Der große Gewinner sei Amazon. Aber auch kleinere Anbieter könnten profitieren. Einer davon sei zooplus.Auch vor der Corona-Krise sei das Wachstumspotenzial enorm gewesen. Rund fünf Milliarden Euro pro Jahr würden allein die deutschen Verbraucher für Tierfutter, Streu und Zubehör ausgeben.zooplus wolle sich als Marktführer im Onlinehandel mit Heimtierprodukten eine Scheibe von diesem Kuchen abschneiden. Trotz der großen Konkurrenz habe das Unternehmen seine Umsätze 2019 um 14 Prozent auf mehr als 1,5 Milliarden Euro gesteigert. In wichtigen Themen wie Kundenbindung und Wiederkaufrate komme man immer besser voran.Dennoch bleibe die unsichere Gewinnentwicklung das größte Fragezeichen. Der starke Konkurrenz- und steigende Kostendruck habe zuletzt die operative Entwicklung belastet.Die Aktie notiere nur knapp über ihrem Fünf-Jahres-Tief - habe im angeschlagenen Marktumfeld zuletzt aber etwas Boden gutmachen können. Vorstand Cornelius Patt habe das vermeintlich günstige Niveau genutzt, um bereits im Februar massiv eigene Aktien zu kaufen.Am 25. März wolle die Gesellschaft ihre kompletten Zahlen für 2019 und eine Prognose für das laufende Jahr vorlegen. Erste Anleger würden bereits auf zooplus als "Krisenprofiteur" setzen. Legt der Vorstand nach und passt der Ausblick, dann könnte die Gegenbewegung weiter Fahrt aufnehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link