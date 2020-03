Tradegate-Aktienkurs zooplus-Aktie:

94,90 EUR +2,04% (26.03.2020, 11:52)



ISIN zooplus-Aktie:

DE0005111702



WKN zooplus-Aktie:

511170



Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZO1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZLPSF



Kurzprofil zooplus AG:



zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 1.342 Mio. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken-und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content-und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfmarkt stellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 26 Mrd. EUR. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (26.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - zooplus: Irre Berg- und Talfahrt - Aktienanalysezooplus-Aktien (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurden von Anlegern wegen dem starken Konkurrenz- und steigenden Kostendruck lange links liegen gelassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Doch mit der Corona-Krise habe sich das Blatt gewendet. Ausgehend vom Mehrjahrestief am 16. März sei das Papier in der Spitze um fast 95 Prozent nach oben geschossen. Schließlich dürfte die Krise dem Online-Handel einen kräftigen Schub geben - und damit auch dem Internethändler für Heimtierprodukte, so die Überlegung.Befeuert worden sei die Rally noch von Aussagen des Berenberg-Analysten James Letten, bislang kein großer Freund von zooplus. Dieser habe die Papiere gleich um zwei Stufen von "sell" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 136 Euro angehoben. Die rasch steigende Akzeptanz des Onlinehandels biete dem Spezialisten für Heimtierbedarf enorme Chancen. Er dürfte nicht nur klassischen Händlern Marktanteile abjagen, sondern sich auch besser gegen Amazon schlagen.Ob das wirklich so sei, werde sich zeigen müssen. Bei zooplus jedenfalls sei von Euphorie derzeit keine Spur. "Mittelfristig werden wir von der stabilen Nachfrage in unserer Kategorie profitieren, die vergleichsweise wenig dem gesamtkonjunkturellen Risiko ausgesetzt ist", so Vorstandschef Cornelius Patt bei Bilanzvorlage. "Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass auch uns die Auswirkungen der notwendigen drastischen Bekämpfung des Coronavirus in Form von höheren Kosten und Absatzverlusten treffen werden." So schnell wie es hoch gegangen sei, sei es daher auch wieder runter gegangen. (Ausgabe 12/2020)Börsenplätze zooplus-Aktie:Xetra-Aktienkurs zooplus-Aktie:94,50 EUR -1,15% (26.03.2020, 11:38)