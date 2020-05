Tradegate-Aktienkurs zooplus-Aktie:

131,20 EUR -1,06% (07.05.2020, 21:55)



ISIN zooplus-Aktie:

DE0005111702



WKN zooplus-Aktie:

511170



Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZO1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZLPSF



Kurzprofil zooplus AG:



zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 1.342 Mio. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken-und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content-und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfmarkt stellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 26 Mrd. EUR. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (07.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - zooplus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers für Heimtierprodukte zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) unter die Lupe.Das Münchner Unternehmen werde inmitten der Corona-Pandemie optimistischer für das Gesamtjahr. Grund sei eine anhaltend robuste Nachfrage der Konsumenten nach Heimtierbedarf im ersten und auch im angelaufenen zweiten Quartal, habe zooplus am Donnerstag zur Vorlage vorläufiger Zahlen mitgeteilt. Noch im März habe sich das Unternehmen wegen der Pandemie beim Ausblick zurückhaltend gezeigt und zwar ein positives bis neutrales doch unter dem Bereich des Vorjahres liegendes Ergebnis erwartet. Die neue Prognose stehe jedoch unter dem Vorbehalt, dass sich der Einfluss der Corona-Pandemie sowohl auf die gesamtkonjunkturelle Lage als auch auf die Lage des Internet-Händlers für Heimtierprodukte nicht in unbekanntem Maße im Laufe des Geschäftsjahres wesentlich verändere.Seit dem Korrekturtief vom März dieses Jahres bei 65,10 Euro notiere die zooplus-Aktie mittlerweile rund 107% im Plus. Anleger sollten ihre Gewinne laufen lassen. Allerdings sollte man nicht vergessen, auf dem Weg nach oben zumindest den Stopp sukzessive nachzuziehen, denn auch bei einer klassischen "Bleib-zuhause-Aktie" würden die Bäume nicht in den Himmel wachsen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze zooplus-Aktie:Xetra-Aktienkurs zooplus-Aktie:136,00 EUR +17,65% (07.05.2020, 17:35)