zooplus-Aktie: 141,60 EUR +8,76% (14.05.2020, 11:28)

141,60 EUR +8,76% (14.05.2020, 11:28)



ISIN zooplus-Aktie:

DE0005111702



WKN zooplus-Aktie: 511170

511170



Ticker-Symbol zooplus-Aktie: ZO1

ZO1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol zooplus-Aktie: ZLPSF

ZLPSF



Kurzprofil zooplus AG:



zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 1.342 Mio. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken-und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content-und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfmarkt stellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 26 Mrd. EUR. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (14.05.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - zooplus: E-Commerce gehört zu Gewinnern der Pandemie - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die zooplus des Internet-Händlers für Heimtierprodukte zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) unter die LupeAuch der E-Commerce gehöre zu den Gewinnern der Pandemie. Zwar habe der Ansturm auf die Online-Shops ein wenig nachgelassen, da der stationäre Einzelhandel inzwischen größtenteils wieder geöffnet habe. Doch viele Kunden dürften ihre Konsumgewohnheiten im Zuge der jüngsten Erfahrungen stärker "digitalisieren". Immerhin 27 Prozent der Teilnehmer an einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom hätten angegeben, genau so viel im Internet zu kaufen wie vor dem Ausbruch des Coronavirus.Diesen Trend bekomme auch zooplus zu spüren. Der Online-Tierbedarfshändler verzeichne eine anhaltend robuste Nachfrage im ersten und auch im angelaufenen zweiten Quartal. Der Vorstand erwarte daher nun für 2020 einen Anstieg der Erlöse um 225 Mio. auf 1,75 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis (EBITDA) solle auf mindestens 20 Mio. Euro steigen. Noch im März habe sich zooplus wegen der Pandemie zurückhaltend gezeigt und zwar ein positives bis neutrales jedoch unter dem Bereich des Vorjahres liegendes Ergebnis erwartet. 2019 habe sich das EBITDA auf 11,8 Mio. Euro belaufen. Der Umsatz sollte um mindestens 180 Mio. Euro klettern. Die neue Prognose stehe allerdings unter dem Vorbehalt, dass sich der Einfluss der Corona-Pandemie nicht wesentlich verändere.An der Börse sei es zu einem Kurssprung gekommen. Mit 144,40 Euro habe der Wert den höchsten Stand seit Ende 2018 erreicht. Doch nicht alle seien begeistert: Die Privatbank Hauck & Aufhäuser habe die Einstufung für zooplus nach Zahlen auf "sell" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Trotz des Schubs durch die Corona-Krise seien die strukturellen Bedenken geblieben. (Ausgabe 19/2020)Börsenplätze zooplus-Aktie:Xetra-Aktienkurs zooplus-Aktie:140,40 EUR +5,88% (14.05.2020, 11:14)