Tradegate-Aktienkurs zooplus-Aktie:

390,20 EUR -0,41% (16.08.2021, 09:38)



ISIN zooplus-Aktie:

DE0005111702



WKN zooplus-Aktie: 511170

511170



Ticker-Symbol zooplus-Aktie: ZO1

ZO1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol zooplus-Aktie: ZLPSF

ZLPSF



Kurzprofil zooplus AG:



zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2019 über 1,5 Mrd. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in rund 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken- und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content-und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfsmarktstellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 30 Mrd. EUR brutto. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (16.08.2021/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - zooplus-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker Börsenbriefs", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers für Heimtierprodukte zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) unter die Lupe.Am Freitag früh habe er die Meldung bekommen, dass zooplus ein Übernahmeangebot zu 390 EUR je Aktie erhalten habe. In den USA könne man sehen, was ein Online-Tierbedarfshändler wert sein könne. Chevy werde aktuell mit dem fünffachen Jahresumsatz bewertet. Bei zooplus sei diese Relation lange unter 1 gestanden und habe sich in der Coronazeit auf 1,5 entwickeln können. zooplus habe Heibel mehrfach in sein "Heibel-Ticker Portfolio" geholt und habe an der Rally gut verdient, sei aber offensichtlich viel zu früh ausgestiegen. Denn das Übernahmeangebot liege mit 390 EUR dreimal so hoch wie sein Verkaufspreis. Am Donnerstag habe die Aktie noch bei 278,20 EUR notiert, über Nacht sei sie also um 40% angesprungen.Kaufinteressent sei die Private Equity Firma Hellman & Friedman aus San Francisco. Die Kalifornier würden die Chewy-Bewertung gesehen haben. Der größte Aktionär Maxburg Beteiligungen (10%) sowie Vorstandsmitglieder hätten bereits insgesamt 17% der Anteile zugesagt. Vorstand und Aufsichtsrat würden das Angebot sowie die langfristige strategische Partnerschaft, die angestrebt werde, "begrüßen". Heibel gehe davon aus, dass die Übernahme zum vorgeschlagenen Preis durchgeführt werden könne, denn nennenswerte Aktionärsgruppen, die Widerstand leisten könnten, gebe es somit nicht mehr.Ich würde die zooplus-Aktie nun verkaufen und das Geld für neue Ideen verwenden, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker Börsenbriefs" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Heibel-Ticker 21/32 vom 13.08.2021)Börsenplätze zooplus-Aktie:Xetra-Aktienkurs zooplus-Aktie:391,20 EUR -0,36% (16.08.2021, 09:24)