Kurzprofil zooplus AG:



zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2019 über 1,5 Mrd. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in rund 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken- und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content-und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfsmarktstellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 30 Mrd. EUR brutto. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (22.10.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - zooplus-Aktie ist drastisch unterbewertet - AktienanalyseDas Onlinehandelsunternehmen für Tierbedarf zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) profitiert seit Ausbruch der Pandemie von einer starken Nachfrage nach Futter und Streu, da viele Menschen den Gang in Geschäfte meiden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach starken ersten neun Monaten - auf Basis vorläufiger Zahlen seien der Umsatz von 1,1 Mrd. auf 1,3 Mrd. Euro und das operative Ergebnis (EBITDA) von 6,7 Mio. auf 40 Mio. bis 50 Mio. Euro gestiegen - habe sich zooplus für das Gesamtjahr nun erneut mehr vorgenommen. Das EBITDA solle bei 50 Mio. bis 65 Mio. Euro landen (zuvor: "mindestens 40 Mio. Euro"). 2019 habe das EBITDA 14 Mio. Euro betragen. Bei den Erlösen rechne zooplus jetzt mit 1,77 Mrd. bis 1,81 Mrd. Euro statt 1,765 Mrd. Euro. Das entspreche einem Wachstum von 16 bis 19 Prozent. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2019 sei es mit dem Umsatz um 14 Prozent nach oben gegangen. Das Geschäft von zooplus profitiere "von der starken Aktivität der Bestandskunden und einer besonders hochwertigen Neukundenkohorte - der Ergebnisfortschritt ergibt sich aus guter Margenentwicklung und hoher operativer Effizienz."Die zooplus-Aktie habe positiv auf die Meldung reagiert und peile nun wieder das Jahreshoch bei 168 Euro an. Seit Jahresbeginn sei es mit dem Titel um knapp 87 Prozent nach oben gegangen. Trotz der Rally bleibe die Bewertungsdiskrepanz zum US-Wettbewerber Chewy drastisch: Auf Basis des aktuellen Aktienkurses errechne sich für den US-Konzern ein Marktwert von rund 27 Mrd. Dollar - das etwa 4-fache der für 2021 erwarteten Erlöse. zooplus dagegen komme gerade mal auf ein Umsatzmultiple von knapp 0,6. So gesehen bleibt das Aufholpotenzial also immens, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 42/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link