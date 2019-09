Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze windeln.de-Aktie:



Xetra-Aktienkurs windeln.de-Aktie:

0,485 EUR +10,23% (05.09.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs windeln.de-Aktie:

0,44 EUR -9,28% (06.09.2019, 09:06)



ISIN windeln.de-Aktie:

DE000WNDL193



WKN windeln.de-Aktie:

WNDL19



Ticker-Symbol windeln.de-Aktie:

WDLK



Kurzprofil windeln.de SE:



windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL193, WKN: WNDL19, Ticker-Symbol: WDLK) ist einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (06.09.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating für die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL193, WKN: WNDL19, Ticker-Symbol: WDLK) aus.windeln.de habe für den 27. September eine außerordentliche Hauptversammlung (aoHV) einberufen und werde darin über eine Kapitalherabsetzung und -erhöhung sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals abstimmen. Ziel sei es, damit die jüngst angepasste Wachstumsstrategie in China zu finanzieren.Kapitalherabsetzung als Basis für weitere Finanzierungsrunde: Auf der bevorstehenden aoHV werde zunächst über eine Kapitalherabsetzung im Verhältnis 2:1 entschieden. Dies sei notwendig, damit sich der Aktienkurs der Gesellschaft nahe bzw. über der für eine Kapitalerhöhung notwendigen Marke von 1,00 Euro befinde. Das Grundkapital werde dabei von 9,96 auf 4,98 Mio. Euro reduziert. Anschließend plane der Vorstand, eine Barkapitalerhöhung unter Gewährung von Bezugsrechten um bis zu 10,0 Mio. Euro durchzuführen. Die Zeichnungsfrist dafür solle zeitnah nach Eintragung der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister beginnen. Zu diesem Zeitpunkt werde das Unternehmen dann auch nähere Informationen zum angestrebten Volumen sowie dem Bezugsverhältnis liefern.Darüber hinaus solle auch das Genehmigte Kapital 2018 aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital 2019 beschlossen werden. Dieses solle den Vorstand dazu ermächtigen, das Grundkapital bis 2024 um bis zu 6,0 Mio. Euro zu erhöhen. Ziel dieser Maßnahmen sei es, die Wachstumsstrategie in China zu finanzieren, die strategische Flexibilität für mögliche kapitalunterlegte Unternehmenskooperationen in China zu erhöhen und die Liquidität der Gesellschaft zu stärken.Die Fokussierung auf den chinesischen Markt sollte windeln.de nach Erachten des Analysten helfen, mittelfristig wieder auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Kurzfristig dürften jedoch erhöhte Kosten durch die Umsetzung der strategischen Maßnahmen die Ergebnisentwicklung eintrüben. Dennoch gehe der Analyst davon aus, dass die Großaktionäre auf der aoHV die angepasste Wachstumsstrategie befürworten würden.Im Rahmen eines Analystenwechsel werde der Analyst mit dem Vorstand im Vorfeld der aoHV über die neuen strategischen Maßnahmen diskutieren und anschließend sein Bewertungsmodell überarbeiten.Das Rating setzt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bis zum Abschluss der Kapitalmaßnahme aus. (Analyse vom 05.09.2019)