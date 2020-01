Im Rahmen dessen wird Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, sein Bewertungsmodell umfassend überarbeiten und das Rating zu gegebener Zeit wieder aufnehmen. (Analyse vom 16.01.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze windeln.de-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs windeln.de-Aktie:

1,7333 EUR -5,45% (27.12.2019, 22:01)



ISIN windeln.de-Aktie:

DE000WNDL201



WKN windeln.de-Aktie:

WNDL20



Ticker-Symbol windeln.de-Aktie:

WDL



Kurzprofil windeln.de SE:



windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL) ist einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (16.01.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Das Rating für die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL) bleibt vorerst ausgesetzt, so Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG.windeln.de habe jüngst die Rahmendaten der geplanten Bezugsrechtskapitalerhöhung sowie den damit verbundenen Einstieg von zwei strategischen Investoren bekannt gegeben.Bereits Ende Dezember sei das Grundkapital durch die Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 10:3 von 9,96 auf 2,99 Mio. Euro reduziert worden. Nun solle das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von bis zu 5.171.144 Neuen Aktien mit einem anteiligen Betrag von 1,00 Euro je Aktie auf bis zu 8.160.245 Euro erhöht werden. Der Bezugspreis sei auf 1,20 Euro je Neuer Aktie festgelegt worden, sodass der maximale Bruttoemissionserlös bei 6,2 Mio. Euro liege. Mit diesen Mitteln plane der Vorstand, die Liquidität zu stärken, um den negativen Cash-Flow auszugleichen. Ferner sollten das Outsourcing der IT-Shop-Plattform sowie der Umzug des Zentrallagers in Deutschland finanziert werden (MONe: in Summe ca. 1,0 Mio. Euro).Insgesamt würden 2.501.093 Neue Aktien im Rahmen eines prospektfreien Bezugsangebots zu einem Bezugsverhältnis von 1:1,73 angedient. Die Bezugsfrist beginne am 23.01. und ende am 05.02.2020. Verbleibende Aktien aus dem Bezugsangebot sowie die übrigen 2.670.051 Neuen Aktien, bei denen einige Investoren Verzichtsvereinbarungen unterzeichnet hätten, würden im Zuge einer Privatplatzierung ebenfalls zu 1,20 Euro je Aktie ausgewählten Investoren angeboten.Der zweite strategische Investor, Holland at Home, fokussiere sich als niederländischer Online-Supermarkt neben dem Heimatmarkt auch stark auf den chinesischen Markt. Nach Unternehmensangaben entstünden hier zum einen Synergien bei der Nutzung von Absatzkanälen nach China. Zum anderen sehe der Vorstand Potenzial hinsichtlich der Zusammenarbeit im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel. Term Sheets bezüglich der weiteren Zusammenarbeit seien bereits mit beiden strategischen Investoren unterzeichnet worden.Durch den Einstieg der neuen strategischen Investoren dürfte sich für windeln.de sowohl die Finanzlage deutlich entspannen als auch die Wachstumsdynamik in China spürbar erhöhen. Neuigkeiten zum operativen Verlauf in Q4/19 und insbesondere zum Fortschritt im wichtigen chinesischen Markt werde das Unternehmen bereits in der kommenden Woche im Rahmen vorläufiger Zahlen verkünden.