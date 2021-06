Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil windeln.de SE:



windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL) ist einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL) unter die Lupe.Während die Euphorie um bekannte Meme-Aktien wie AMC etwas abkühle, hätten risikofreudige Anleger am deutschen Markt nun ebenfalls Ziele für ihre waghalsigen Spekulationen ausgemacht. Fernab von wallstreetbets und mauerstraßenwetten lasse eine gezielte Kaufwelle die Aktie von windeln.de durch die Decke gehen.Konkret habe die windeln.de-Aktie am Montagmorgen in der Spitze um 89 Prozent auf 1,80 Euro zugelegt. Damit hätten die Papiere den höchsten Stand seit Ende August vergangenen Jahres markiert. Das Volumen sei derweil auf einen neuen Rekordwert gestiegen: Rund 180.000 Aktien seien auf der Handelsplattform Xetra den Besitzer gewechselt. Ähnlich hohe Umsätze hätten die Papiere nur zum Börsengang im Jahr 2016 (155.000) verzeichnet.Doch Anleger sollten skeptisch sein: Sei die Kursrally operativ gerechtfertigt? Kaum. In Q1 habe windeln.de jedenfalls einen Umsatzrückgang von knapp zwei Prozent auf 14,6 Millionen Euro verzeichnet, das EBIT sei von minus 2,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf minus 3,5 Millionen Euro gesunken. Die EBIT-Marge habe sich auf -23,6 Prozent belaufen. Als Grund für die schwache Entwicklung nenne die Firma einen corona-bedingt starken Auftragseingang im Vorjahr, der sich im ersten Quartal 2021 nicht wiederholt habe.Der rasante Kursanstieg der windeln.de-Aktie passe nicht zur operativen Entwicklung des Konzerns. Für eine Stellungnahme sei das Unternehmen trotz mehrfacher Anfrage bisher nicht zu erreichen gewesen.Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" rät: Finger weg! (Analyse vom 07.06.2021)