Bis zur Klärung der Finanzlage setzt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, das Rating für die windeln.de-Aktie aus. (Analyse vom 28.05.2021)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating für die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL) aus.windeln.de habe gestern durchwachsene Q1-Zahlen veröffentlicht. Dennoch seien die Jahresziele vom Management bestätigt worden.Die Erlöse seien in Q1 leicht um -1,9% yoy auf 14,6 Mio. Euro zurückgegangen (MONe: 15,8 Mio. Euro). Auf regionaler Ebene hätten sich die Umsätze in Europa um -6,7% yoy auf 4,4 Mio. Euro reduziert (30,1% vom Gesamtumsatz). Hauptgrund für diese Entwicklung sei eine eingeschränkte Verfügbarkeit bestimmter Produkte im März gewesen, die auf dem Umzug des Hauptlagers beruht habe. Zudem habe der Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 einen erhöhten Auftragseingang ausgelöst, der im laufenden Jahr ausgeblieben sei.In der inzwischen deutlich wichtigeren Region China (69,9% vom Gesamtumsatz) seien die Erlöse mit 10,2 Mio. Euro konstant geblieben. Bereinigt um einen positiven Sondereffekt aus Umsatzsteuerberichtigungen im Vorjahr hätte das Wachstum hier sogar +8,6%yoy betragen. Der Analyst werte dies als positives Signal und erstes Indiz dafür, dass die im Vorjahr durchgeführten Maßnahmen (u.a. Aufbau eines Marketing-Teams) langsam Früchte tragen würden.Auf Ergebnisebene habe sich das EBIT auf -3,4 Mio. Euro verschlechtert (Vj.: -2,2 Mio. Euro; MONe: -3,0 Mio. Euro). Zurückzuführen sei dies primär auf eine deutlich niedrigere Bruttomarge (16,1% vs. 26,1% im Vj.), was einerseits auf den Sondereffekt aus Umsatzsteuerberichtigungen im Vorjahr und ein erhöhtes Handelsvolumen im niedrig margigen B2B-Bereich zurückzuführen sei. Zudem seien die Verwaltungskosten gestiegen (+0,2 Mio. Euro), was vor allem am Aufbau des neuen Teams in China liege.Im laufenden Geschäftsjahr rechne der Vorstand unverändert mit einem "sehr starken" Umsatzwachstum sowie einer "sehr starken" Ergebnisverbesserung. Die avisierte Kapitalmaßnahme sei essentiell, um die Wachstumsziele des Managements zu erreichen. Da der Analyst keine zukünftigen Kapitalerhöhungen in seinem Bewertungsmodell berücksichtige, bleibe seine Prognosen hinter den Zielen des Unternehmens zurück. Die leichte Reduzierung seiner Erwartungen für 2021 sei auf den schwächeren Verlauf in Q1 sowie negative Effekte aus dem Lagerumzug zurückzuführen, die auch in Q2 noch leicht belastend auf die Erlösentwicklung wirken dürften.windeln.de habe mit den Q1-Zahlen noch nicht durchweg überzeugt, wenngleich der Analyst das organische Wachstum in der wichtigen Region China als Lichtblick werte. Allerdings sei die Liquiditätslage insbesondere mit Blick auf die notwendige Vorfinanzierung für das Jahresschlussquartal wieder etwas angespannt.