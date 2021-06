Xetra-Aktienkurs windeln.de-Aktie:

5,32 EUR +140,72% (08.06.2021, 16:30)



Tradegate-Aktienkurs windeln.de-Aktie:

4,91 EUR +78,55% (08.06.2021, 16:45)



ISIN windeln.de-Aktie:

DE000WNDL201



WKN windeln.de-Aktie:

WNDL20



Ticker-Symbol windeln.de-Aktie:

WDL



Kurzprofil windeln.de SE:



windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL) ist einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (08.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL201, WKN: WNDL20, Ticker-Symbol: WDL) unter die Lupe.windeln.de sei mit viel Erwartung an die Börse gekommen. Man habe sie nie erfüllen können. Die Umsätze seien zuletzt kräftig zurückgegangen. Man habe nie Gewinne erzielt. Man habe sich oft mit Kapitalerhöhungen retten müssen. Eine Erfolgsgeschichte, die absolut keine sei, fasse der Börsenexperte zusammen. Jetzt hätten offenbar Trader die windeln.de-Aktie entdeckt und sie innerhalb von wenigen Tagen von 80 Cent auf 4 Euro getrieben. Anleger sollen bei der windeln.de-Aktie vorsichtig sein, denn das Unternehmen steht immer am Rande der Insolvenz, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.06.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze windeln.de-Aktie: