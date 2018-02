Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die windeln.de-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 4,00 Euro, da die positiven Effekte der erhöhten Ergebnisannahmen durch die Verwässerung im Zuge der Kapitalerhöhung nahezu ausgeglichen werden. (Analyse vom 08.02.2018)



windeln.de (ISIN: DE000WNDL110, WKN: WNDL11, Ticker-Symbol: WDL) ist einer der führenden reinen Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte, mit Präsenz in zehn europäischen Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Spanien, Portugal, Frankreich und Italien). Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce-Geschäft für Baby- und Kleinkinderprodukte für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug, Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet und beschäftigt aktuell mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland und im Ausland. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (08.02.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, belässt in einer aktuellen Aktienanalyse die Einstufung für die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL110, WKN: WNDL11, Ticker-Symbol: WDL) nach wie vor auf "kaufen".windeln.de habe vorgestern bekannt geben, dass das Unternehmen im Zuge des bevorstehenden Managementwechsels Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung initiiert habe. Zusätzlich sei eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts um ca. 10% beschlossen und bereits erfolgreich platziert worden. Darüber hinaus habe windeln.de vorläufige Zahlen für 2017 vorgelegt. Im Zuge der Berichterstattung habe zudem ein Conference Call mit dem CFO Nikolaus Weinberger stattgefunden.Vor dem Hintergrund des Wechsels im Vorstand zum 01. Mai 2018 habe windeln.de signifikante Restrukturierungsmaßnahmen beschlossen, die zu annualisierten Kostensenkungen in Höhe von ca. 10 Mio. Euro führen sollten und zum größten Teil bereits in 2018 realisiert würden. Für die Umsetzung der Maßnahmen erwarte das Unternehmen Restrukturierungskosten von rund 1,5 Mio. Euro, die im Geschäftsjahr 2018 wirksam würden.Im Einzelnen habe windeln.de folgende Schritte initiiert:Am deutschen Hauptsitz in München werde die Belegschaft in den Bereichen Vertrieb und Verwaltung reduziert. Zudem würden einzelne Abteilungen neu organisiert. Zusätzlich solle das Sortiment von zurzeit 52.000 Produkten mit Fokus auf margenstarke Produkte weiter gestrafft werden. Darüber hinaus würden die Marketingausgaben in Deutschland weiter gesenkt. Die avisierten Kostensenkungen sollten 4 bis 5 Mio. Euro betragen.Als Folge der Umsetzung der Restrukturierungen habe windeln.de den geplanten Umzug des Zentrallagers nach Osteuropa vorübergehend verschoben.Unter der Annahme der kurzfristigen Realisierung der angestrebten Kostensenkungsmaßnahmen rechne windeln.de nun mit dem Erreichen des Break-Even auf Basis des bereinigten EBITs bereits zu Beginn des Geschäftsjahres 2019. Ursprünglich sei der Vorstand davon ausgegangen, dieses Ziel im Laufe des nächsten Geschäftsjahres zu realisieren.Die tiefgreifenden Maßnahmen könnten kurzfristig für Verunsicherung führen, sollten mittelfristig aber dazu beitragen, dass windeln.de nachhaltig profitabel agieren könne. Das klare Engagement der Unternehmensgründer und des aktuellen Vorstands sowie der neuen Investorengruppe sehe der Analyst als positiven Katalysator. Sollte es dem Unternehmen gelingen, den vorgezogenen Break-Even-Termin einzuhalten, sollte dies einen der größten Zweifel an der Equity Story nehmen und zu einem deutlichen Kursanstieg führen.