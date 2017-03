Tradegate-Aktienkurs _wige MEDIA-Aktie:

2,594 EUR -0,23% (28.03.2017, 14:38)



ISIN _wige MEDIA-Aktie:

DE000A1EMG56



WKN _wige MEDIA-Aktie:

A1EMG5



Ticker-Symbol _wige MEDIA-Aktie:

WIG1



Kurzprofil _wige MEDIA AG:



Die neue _wige group (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) - The Storytelling Company - besteht aus drei Divisions (Vision, Creation, Live), die von der kreativen Beratung, über die Produktion von Inhalten bis zur Platzierung dieser Inhalte in Medien weltweit mit einem klaren Schwerpunkt auf bewegten Bildern in dieser Art einzigartig im Markt der Medienhäuser aufgestellt ist.



Insbesondere die enge Verbindung von Inhaltsentwicklung im Premiumbereich und der exzellenten technischen Umsetzung stellt eine signifikante Unterscheidung vom Wettbewerb dar.



Traditionelle _wige Dienstleistungen im vor allem sportlichen Live-Übertragungs-, Event-, und Technologie-Bereich haben wir inzwischen um journalistische Exzellenz, Werbefilm-Produktion, Rechtevermarktung, Online-, Social Media-, Mobile- und Entertainment-Kompetenz erweitert. Und das an diversen Standorten in Deutschland. (28.03.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - _wige MEDIA-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von _wige MEDIA (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) zu verkaufen.Enttäuschend! Peter Lauterbach, CEO von _wige MEDIA, betreibe eifrig sein "2. Geschäftsmodell". Kapitalerhöhungen zu platzieren. Nachdem er im Oktober 2016 frische Mittel von brutto 3.7 Mio. Euro eingesammelt habe, bitte er nun erneut zur Kasse und plane mit einem Erlös von brutto rund 4 Mio. Euro. Platziert würden die neuen Aktien zu 2,50 Euro. Bisher solle die Platzierung aber eher schleppend verlaufen, höre man aus Investorenkreisen. Die DZ BANK dürfte ihre Mühe haben, alle Aktien unters Volk zu mischen. Den Experten sei nicht wirklich klar, wohin das ganze Geld seit fünf Jahren fließe, welches Lauterbach ständig einsammle. 2016 seien insgesamt 7 Mio. Euro aus Kapitalerhöhungen eingeholt worden. 2015: 1.6 Mio. Euro. 2014 aus einer Wandelschuldverschreibung: 3,5 Mio. Euro. 2013: 6,7 Mio. Euro. Von 2013 bis heute: Fast 23 Mio. Euro! Any questions?Anstatt ständig frisches Geld durch den Schornstein zu jagen, wäre es den Experten lieber, dass wige endlich auf der Zahlenseite überzeuge. Der CEO vertröste an der Stelle immer wieder auf das "nächste Jahr". 2016 sollten eigentlich netto mindestens 1 Mio. Euro verdient werden. Nunmehr würden die Kölner 2016 vor Steuern gut 6,5 Mio. Euro plattgemacht haben. In den Jahren 2012 bis einschließlich 2015 seien netto rund 12 Mio. Euro versenkt worden. 2014 sei das Ergebnis ausgeglichen gewesen. Addiere man nunmehr die Verluste von 2012 bis Ende 2016 zusammen, errechne sich ein strammer Verlust von fast 19 Mio. Euro. Aus dieser Perspektive werde schnell klar: Lauterbach müsse mit den ständigen Kapitalmaßnahmen unter anderem die Löcher stopfen. Für 2017 stelle der CEO "mal wieder" Gewinne in Aussicht.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" setzen ein Fragezeichen und raten zum Verkauf der _wige MEDIA-Aktie. (Analyse vom 28.03.2017)XETRA-Aktienkurs _wige MEDIA-Aktie:2,56 EUR -0,78% (28.03.2017, 12:29)