Kurzprofil _wige MEDIA AG:



Die neue _wige group (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) - The Storytelling Company - besteht aus drei Divisions (Vision, Creation, Live), die von der kreativen Beratung, über die Produktion von Inhalten bis zur Platzierung dieser Inhalte in Medien weltweit mit einem klaren Schwerpunkt auf bewegten Bildern in dieser Art einzigartig im Markt der Medienhäuser aufgestellt ist.



Insbesondere die enge Verbindung von Inhaltsentwicklung im Premiumbereich und der exzellenten technischen Umsetzung stellt eine signifikante Unterscheidung vom Wettbewerb dar.



Traditionelle _wige Dienstleistungen im vor allem sportlichen Live-Übertragungs-, Event-, und Technologie-Bereich haben wir inzwischen um journalistische Exzellenz, Werbefilm-Produktion, Rechtevermarktung, Online-, Social Media-, Mobile- und Entertainment-Kompetenz erweitert. Und das an diversen Standorten in Deutschland. (03.08.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - _wige MEDIA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, belässt in seiner aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die _wige MEDIA-Aktie (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) bei 3,70 Euro.Der Newsflow der _wige MEDIA AG sei in den vergangenen Wochen von zahlreichen Unternehmensmeldungen zur Neuausrichtung auf das Digitalgeschäft geprägt gewesen.Anfang Juli habe _wige eine mehrjährige Werbe-Partnerschaft zwischen der 100% Tochtergesellschaft sporttotal.tv GmbH und der Hyundai Motor Deutschland GmbH gemeldet. Im Rahmen der dreijährigen Kooperationsvereinbarung stelle das Unternehmen spezielle Werbeplätze für Hyundai auf sporttotal.tv bereit. Im Gegenzug rechnen die Aktienanalysten der Montega AG über die gesamte Laufzeit verteilt mit Werbeeinnahmen im mittleren einstelligen Mio.-Euro-Bereich. In ihren Prognosen hätten die Analysten den Abschluss von exklusiven Werbepartnerschaften bereits antizipiert.Darüber hinaus seien die von den Analysten bereits angekündigten Verhandlungen mit dem Deutschen Fußball Bund nun mit einem 10-jährigen Kooperationsvertrag finalisiert worden. Der DFB zeige sich mit dem Abschluss der Pilotphase sehr zufrieden und werde _wige in Zukunft dabei helfen, den Zugang zu den Vereinen hinsichtlich der Installation der sporttotal.tv-Kamerasysteme herzustellen.Die stärkere Fokussierung auf das Geschäftsfeld von sporttotal.tv solle zukünftig durch die auf der HV Mitte Juli beschlossene Umfirmierung auf SPORTTOTAL AG auch nach außen hin klar deutlich werden. Sobald die Eintragung in das Handelsregister vollzogen ist, werden die Aktienanalysten der Montega AG daher ihr Research nicht mehr unter _wige MEDIA AG sondern SPORTTOTAL AG veröffentlichen.Die Aktienanalysten der Montega AG haben die Desinvestitionen in ihr Modell eingearbeitet, wodurch ab 2018 ein jährliches Umsatzvolumen von rund 8,0 Mio. Euro entfällt. Die erhöhte Ergebnisprognose für 2017 resultiere aus dem zu erwartenden Buchgewinn von 1,2 Mio. Euro. Darüber hinaus hätten die Analysten nun aber erhöhte Marketingausgaben berücksichtigt, die ihres Erachtens notwendig seien, um nach der Pilotphase die Bekanntheit der sporttotal.tv-Plattform zu steigern.Insgesamt habe _wige im vergangenen Monat durchweg positive Meldungen veröffentlicht, die sich auch im deutlich gestiegenen Aktienkurs widerspiegeln würden. In H2 dürfte nun der Proof-of-Concept im Fokus stehen.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt sein Kursziel von 3,70 Euro für die _wige MEDIA-Aktie, stuft den Titel aber nach der zuletzt starken Performance von "kaufen" auf "halten" zurück.