Wien (www.aktiencheck.de) - Starteten die US-Aktienmärkte gestern noch mit deutlichen Abschlägen, wandelte sich die Stimmung im Laufe des Handelstages und die wichtigsten Börsenbarometer legten allesamt kräftig zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Heute Morgen drücke der sich zuspitzende sino-amerikanische Konflikt die Kurse an den chinesischen Börsen. In den übrigen Teilen Asiens sei hingegen größtenteils eine positive Entwicklung zu beobachten. Dem würden sich auch die vorbörslichen Indikatoren in Europa anschließen.Die scheinbar stärker als erwartet zurückgegangen US-Lagerbestände (offizieller Bericht der Energy Information Administration folge heute) würden für eine positive Stimmung an den Ölmärkten sorgen. Mit Spannung werde hier das für heute anberaumte OPEC-Meeting erwartet. Der Goldpreis notiere unverändert knapp über der USD-1.800-Marke. (15.07.2020/ac/a/m)