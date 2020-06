Die ersten Schritte für ein erfolgreiches Investieren

Große Auswahl an verschiedenen Finanzinstrumenten

Wer an das Investieren an der Börse denkt, hat meist Aktien von Firmen im Sinn. Die Unternehmensanteile gelten als die beliebteste Anlageform und bringen große Chancen mit sich. Gleichzeitig gehen die Investoren beim Kaufen der Aktien auch ein gewisses Risiko ein. Sie erhalten einen kleinen Teil eines Unternehmens, das jederzeit Konkurs anmelden kann, sodass das investierte Geld verloren geht. Etwas konservativer sind die ETFs, die verschiedene Indexe, wie etwa den Dow Jones oder den DAX widerspiegeln. Sie schütten meist Dividenden aus oder investieren diese direkt wieder in weitere Anteile.



Als ausgesprochen risikoarm gelten die ETFs auf Rohstoffe, wobei besonders Gold und Silber sehr gefragt sind. Im Fall von Öl hat sich allerdings erst vor kurzem gezeigt, dass auch diese Anlageformen nicht ohne Risiko sind. Das gleiche gilt für Anleihen, die jährlich eine festgelegte Rendite ausschütten. Diese fällt bei Unternehmen oftmals hoch aus, während sie bei den Staatsanleihen sogar negativ sein kann.



Das eigene Portfolio

Hat man sich mit den verschiedenen Investitionsstrategien auseinandergesetzt, fängt man an, ein eigenes Portfolio zusammenzustellen. Im besten Fall stellen Sie sich hier möglichst breit auf und kaufen verschiedene Finanzinstrumente aus den unterschiedlichsten Branchen. So kann das Risiko eines Totalverlustes minimiert werden und Sie sind auch für eine weltweite Krise gerüstet. Die besten Portfolios bestehen dementsprechend meist aus Aktien, Anleihen und ETFs, welche allesamt sehr einfach gekauft und verkauft werden können.



Trading oder Investieren?

Das Trading von Aktien und Option erfordert nicht nur viel Zeit, sondern auch großes Können. Möchten Sie täglich verschiedene Unternehmen kaufen und verkaufen, müssen Sie sich jederzeit über die neuesten News informieren, sodass das Investieren schnell zu einem zweiten Vollzeitjob wird. Beim Investieren mit Deltavalue können Sie sich hingegen vergleichsweise entspannt zurücklehnen. Nach einem ersten Informieren über die verschiedenen Finanzinstrumente kaufen Sie Aktien oder Anleihen von Firmen sowie ETFs auf Indexe oder Rohstoffe und haben danach bis zum Verkauf in ferner Zukunft keine weitere Arbeit mehr. Gerade für Anfänger ist das Investieren deutlich erfolgsversprechender, wobei Sie natürlich Ihre Investments in jedem Fall immer im Blick haben sollten, um bei Ausnahmesituationen entsprechend reagieren zu können. (29.06.2020/ac/a/m)









