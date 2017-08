Börsenplätze wallstreet:online-Aktie:



Xetra-Aktienkurs wallstreet:online-Aktie:

5,78 EUR -2,66% (23.08.2017, 09:43)



Tradegate-Aktienkurs wallstreet:online-Aktie:

5,679 EUR -3,27% (23.08.2017, 09:59)



ISIN wallstreet:online-Aktie:

DE000A161010



WKN wallstreet:online-Aktie:

A16101



Ticker-Symbol wallstreet:online-Aktie:

WSOK



Kurzprofil www.wallstreet-online.de:



wallstreet-online.de (ISIN: DE000A161010, WKN: A16101, Ticker-Symbol: WSOK) ist mit 690.000 Unique Usern (AGOF 2014-3) Deutschlands führende Finanz-Community. Kein anderes Börsenportal verfügt über eine vergleichbare Vielzahl von Meinungen, Fakten, Gerüchten und Hintergrundinformationen zu einzelnen Aktien. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 9.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen wallstreet-online.de zum kompetenten Berater in allen Fragen zu Börse & Geldanlage. (23.08.2017/ac/a/nw)







Berlin (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktie: Geschäft läuft wie geschmiert - Aktienkurs verdreifacht! AktiennewsDie Geschäfte der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A161010, WKN: A16101, Ticker-Symbol: WSOK) laufen rund. Die am Montag veröffentlichten Zahlen für das erste Halbjahr 2017 belegen die positive Geschäftsentwicklung und lassen auch auf die Fortsetzung des Aufwärtstrends hoffen.So konnte der Betreiber des Finanzportals www.wallstreet-online.de in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres seinen Umsatz um satte 60% auf nunmehr 2 Mio. EUR steigern. Dabei erzielte das Berliner Unternehmen einen Auslandsumsatz von 975.000 EUR, was einem Anteil von 48,75% am Gesamtumsatz entspricht. Vor allem im Investor-Relation-Geschäft (IR) ist die Umsatzentwicklung sehr erfreulich. Das Segment trug im ersten Halbjahr 2017 mit 1,07 Mio. EUR mehr als die Hälfte zum Gesamtumsatz bei.Auch auf Ergebnisseite gab es im ersten Halbjahr 2017 deutliche Verbesserungen. So konnte wallstreet:online das Rohergebnis gegenüber dem ersten Halbjahr 2016 um 68,32% auf 1,70 Mio. EUR verbessern. Dabei erhöhte sich die Marge gemessen am Umsatz von 80,8% auf jetzt 85%. Die sehr solide Geschäftsentwicklung zeigt sich vor allem auch beim Betriebsergebnis, das mit 574.773 EUR (erstes Halbjahr 2016: -49.938 EUR) klar positiv ausfiel. Unterm Strich verzeichnete wallstreet:online im ersten Halbjahr 2017 einen Periodengewinn von 580.602 EUR (erstes Halbjahr 2016: Verlust i.H.v. -49.857 EUR).Die starke Geschäftsentwicklung widerspiegelt sich auch in der hervorragenden Kursentwicklung der wallstreet:online-Aktie. Der Aktienkurs des Berliner Unternehmens hat sich im laufenden Börsenjahr 2017 verdreifacht. So zog die wallstreet:online-Aktie von 1,724 EUR (Schlusskurs am 30.12.2016) bis zum 17.08.2017 um sage und schreibe 203,54% auf 5,233 EUR!