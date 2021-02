7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.

Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze voestalpine-Aktie:



XETRA-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

30,91 EUR -2,74% (09.02.2021, 11:00)



Wiener Börse-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

30,98 EUR -2,24% (09.02.2021, 11:59)



ISIN voestalpine-Aktie:

AT0000937503



WKN voestalpine-Aktie:

897200



Ticker Symbol voestalpine-Aktie:

VAS



Wiener Börse-Ticker Symbol voestalpine-Aktie:

VOE



NASDAQ OTC-Ticker Symbol voestalpine-Aktie:

VLPNF



Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender Stahl- und Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Sie notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen zählt sie zu den führenden Partnern der Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie der Luftfahrt- und Öl- & Gasindustrie und ist darüber hinaus Weltmarktführer bei Bahninfrastruktursystemen, bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen.



Die voestalpine bekennt sich zu den globalen Klimazielen und arbeitet intensiv an Technologien zur Dekarbonisierung und langfristigen Reduktion ihrer CO2-Emissionen. Im Geschäftsjahr 2019/20 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 12,7 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,2 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 49.000 Mitarbeiter. (09.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - voestalpine-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) unter die Lupe.voestalpine habe in Q3 mit einer besser als erwarteten Ergebnis- und Cash Flow-Entwicklung überzeugt und einen etwas positiveren Ergebnisausblick gegeben.Mit einem EBITDA von EUR 288 Mio. habe voestalpine die Analysenschätzung von EUR 269 Mio. und die Konsensprognose von EUR 254 Mio. und 7% bzw. 13% übertreffen können. Adjustiert um negative Einmaleffekt habe das EBITDA im Jahresvergleich um 17% zulegen können. Dank einer überraschend positiven Steuerlast habe der Gewinn je Aktie mit EUR 0,66 signifikant über der Analystenerwartung von EUR 0,15 gelegen.Der Konzernumsatz sei um 6% auf EUR 2,86 Mrd. gesunken und habe damit den Erwartungen entsprochen. Laut Unternehmen seien vor allem die Erholung der Sektoren Auto, Bau und Konsumgüter sowie der Boom bei Lagersystemen treibende Faktoren gewesen. Lediglich die Nachfrage aus der Luftfahrt und der Öl-&Gasindustrie befinde sich weiterhin markant unter dem Vorkrisenniveau.Auf Segmentebene sei die bessere Gewinnentwicklung primär von High Performance Metals getrieben gewesen. Die Division habe nach Verlusten in Q1 und Q2 mit einem EBIT von EUR 15 Mio. die Analystenschätzung von EUR 3 Mio. übertreffen können. Ausschlaggebend sei u.a. eine starke Nachfrage aus China gewesen. Die Stahldivision habe die erwartete sequenzielle Verbesserung verzeichnet. Das EBIT habe mit EUR 49 Mio. im Rahmen der Analysenschätzung von EUR 46 Mio. gelegen.Positiv habe auch die Cash Flow Entwicklung hervorgestochen, die neben der Ergebnisentwicklung auch von Stundungen von Steuer- und Sozialabgaben profitiert habe. Dieser Effekt sollte sich im Q4 allerdings wieder reversieren. Per Ende Q3 habe voestalpine die Nettoverschuldung auf EUR 3,16 Mrd. gegenüber EUR 3,44 Mrd. per Ende Q2 reduzieren können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:1. RBI oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person ist im Besitz einer Nettoverkaufs- oder - kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet; im Falle des Überschreitens erfolgt eine Erklärung dahingehend, ob es sich bei der Nettoposition um eine Verkaufs- oder Kaufposition handelt.3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.