Borsa Italiana-Aktienkurs Generali-Aktie:

15,525 EUR -1,37% (22.03.2018, 14:56)



ISIN Generali-Aktie:

IT0000062072



WKN Generali-Aktie:

850312



Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ASG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ARZGF



Kurzprofil Assicurazioni Generali S.p.A.:



Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) ist ein führendes Versicherungsunternehmen, das weltweit tätig ist. Der Konzern und seine Tochterunternehmen bieten sowohl Privat- als auch Firmenkunden umfassenden Versicherungsschutz und renditestarke Finanzdienstleistungen mit einer wettbewerbsorientierten Produktpalette. Angeboten werden private und gewerbliche Sachversicherungen, Lebens-, Risiko- und Vorsorgeversicherungen, Kranken- und Rechtsschutzversicherungen sowie Beratungsleistungen zum Vermögensaufbau.



Zur Generali-Gruppe gehört eine Vielzahl von Unternehmen, darunter AachenMünchener, CosmosDirekt, Central, Envivas, Badenia, Dialog und Advocard. In Europa gilt Generali als führend im Direktverkauf von Versicherungen. Als zentrale Vertriebskanäle gelten Telefon und Internet. (22.03.2018/ac/a/a)







Berlin (www.aktiencheck.de) - ver.di gegen Verkauf der Generali Lebensversicherung AG - AktiennewsDie Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) kritisiert die Pläne der Generali-Versicherung (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF), ihre Altbestände im Lebensversicherungsgeschäft an branchenfremde Investoren zu veräußern, denn ein Verkauf der Generali-Bestände wäre angesichts der Größe der Gesellschaft ein Dammbruch für die gesamte Branche. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Es drohe ein erheblicher und grundlegender Vertrauensverlust für Produkte und Kundenbeziehungen der Versicherungsbranche, so der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske. "Wir fordern die Politik auf, nicht zuzulassen, dass ein zentraler Bestandteil der betrieblichen und privaten Altersversorgung ins Risiko gestellt wird", sagte der Gewerkschafter. Mit der Auslagerung würden zudem erhebliche Arbeitsplatzverluste und Auslagerungen einhergehen, die ver.di nicht akzeptieren könne.Hintergrund für die Generali-Pläne sind die Verpflichtungen aus hochverzinslichen Altersvorsorge-Verträgen der Vergangenheit. Davon will sich der Versicherungskonzern lossagen. Betroffen wären rund vier Millionen Verträge. Die Pläne beunruhigen nicht nur die Kunden und die Beschäftigten, sondern auch die Öffentlichkeit. "Das Vertrauen von Millionen von Bürgerinnen und Bürgern in die private Altersvorsorge wird durch derartige Managemententscheidungen entscheidend geschwächt", so Bsirske. Im Interesse der Versicherten und der Beschäftigten fordert ver.di das Unternehmen auf, die Bestände der klassischen Lebensversicherung beizubehalten. (Pressemitteilung vom 21.03.2018)Tradegate-Aktienkurs Generali-Aktie:15,60 EUR -0,15% (22.03.2018, 13:20)