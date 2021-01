Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,652 EUR +1,79% (28.01.2021, 16:15)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,586 EUR +0,19% (28.01.2021, 16:00)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,42 USD +1,26% (28.01.2021, 15:58)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.01.2021/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - ver.di: Zeichen stehen auf Streik bei Deutsche Bank Direkt - AktiennewsBei der Urabstimmung der Beschäftigten der Deutsche Bank Direkt GmbH haben 94% der ver.di-Mitglieder für eine Ausweitung und Intensivierung des Arbeitskampfes votiert, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Nach den Warnstreiks der letzten Wochen ist das ein starkes Signal! Es spiegelt die Unzufriedenheit der Beschäftigten mit der Arbeitgeberseite wider, die seit einem halben Jahr ein verhandlungsfähiges Tarifangebot verweigert", so Roman Eberle, der bei ver.di verantwortliche Gewerkschaftssekretär für die DB Direkt.ver.di fordert für die Beschäftigten rückwirkend ab dem 1. April 2020 sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro, sowie die Einführung eines 13. Gehaltes. Das nach vier ergebnislosen Verhandlungen vorgelegte Angebot der DB direkt beinhaltet 1,5 Prozent Gehaltserhöhung ab dem 1. November 2020 und weitere 1,5 Prozent ab 1. Januar 2022 sowie eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro. Ein 13. Gehalt soll aus Arbeitgebersicht stufenweise eingeführt werden (bis 2025 jeweils 100 Euro jährlich). Ein weiterer Aufbau danach soll durch Beiträge der Beschäftigten kompensiert werden. Für ver.di ist dieses Angebot inakzeptabel.Es wird erwartet, dass die ver.di-Tarifkommission auf Grundlage des Urabstimmungsergebnisses kurzfristig über den Beginn des Arbeitskampfes entscheidet.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: