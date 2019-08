Für die Beschäftigten bei Karstadt Warenhaus und Sports sowie Karstadt Feinkost, die bereits seit mehreren Jahren zum Tarifverzicht gezwungen werden, muss es sofort eine deutliche Tarifsteigerung geben, damit sich der Abstand zum Flächenniveau zügig verringert.



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die eigenständigen Tarifkommissionen von Karstadt Warenhaus, Galeria Kaufhof sowie von Karstadt Sports und Karstadt Feinkost haben sich mit ihrer Gewerkschaft ver.di auf Bedingungen geeinigt, um mit den Arbeitgeber Verhandlungen über einen möglichen Sanierungstarifvertrag aufzunehmen, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Die Tarifkommissionen stellen mehrere klare Bedingungen. An erster Stelle steht dabei die Forderung, dass der Arbeitgeber sich zur Rückkehr in den existierenden Flächentarifvertrag bekennen muss. Eine dauerhafte Absenkung nach Ablauf eines Sanierungstarifvertrags oder einen "Warenhaus-Tarifvertrag" lehnen wir ab, sagte Orhan Akman, Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel. "Die Beschäftigten lassen sich nicht einfach die Pistole auf die Brust setzen. Und sie wollen wissen, dass sich ihre Investitionen in das Unternehmen auch auszahlen", sagte Akman.Als weitere Bedingungen fordern die Tarifkommissionen:Eine gemeinsame tarifliche Lösung, die die Unternehmenssparten Kaufhof und Karstadt Warenhaus sowie Karstadt Sports und Feinkost erfasst. Ein Eingriff in die aktuellen Vergütungen und Entgelte, allen voran bei Kaufhof, wird abgelehnt, da die Beschäftigten auf ihre aktuelle Existenzgrundlage angewiesen sind.Verhandeln wollen sie zudem einen Tarifvertrag "Gute Arbeit", mit Mindestbesetzungsquoten in den Filialen und Abteilungen. Dabei dürfen die Mindestbesetzung nicht zur Regelbesetzung werden. Diese Maßnahme dient dazu, aufgrund des Personalabbaus in der vergangenen Zeit für die verbleibenden Beschäftigten gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Das ist auch im Sinne der Kundinnen und Kunden: Die Stärke des Warenhauses sind zufriedene, motivierte Belegschaften, die mit Freude am Verkauf fachkundig beraten.Im Sanierungstarifvertrag müssen eine verbindliche Rückkehr auf das Niveau des Flächentarifvertrags und die verbindliche Übernahme der Tariferhöhungen sowie zusätzliche Anpassungsschritte geregelt werden. Das dient dazu, dass vor Abschluss eines zeitlich begrenzten Sanierungstarifvertrags festgelegt wird, wie die 100%-ige Anpassung an das Niveau des Flächentarifvertrags vor Vertragsende sichergestellt wird.