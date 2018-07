XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.554,80 Euro +0,11% (16.07.2018, 14:41)



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.555,31 Euro +0,18% (16.07.2018, 14:58)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

USD 1.813,03 +0,91% (13.07.2018, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (16.07.2018/ac/a/n)







Berlin (www.aktiencheck.de) - ver.di: Streik am verkaufsträchtigen Schnäppchentag bei Amazon - AktiennewsAm Dienstag streiken die Beschäftigten von Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Am traditionellen Schnäppchentag des Konzernriesen, an dem bis um Mitternacht Preise millionenfach gesenkt werden und die Gewinne sprudeln, wollen die Beschäftigten die Arbeit niederlegen und für einen Gesundheitstarifvertrag demonstrieren. "Die Botschaft ist klar: Während der Onlineriese sich bereichert, wird an der Gesundheit der Beschäftigten gespart", sagte Stefanie Nutzenberger, für den Handel zuständiges Bundesvorstandsmitglied der ver.di. Nicht anders sei zu verstehen, warum Amazon sich einem Tarifvertrag verweigere.Die Amazon-Beschäftigten kämpfen seit Jahren mit gesundheitlichen Belastungen. Lange Schichten, kilometerlange Wege, monotones Arbeiten und schwere körperliche und psychische Belastung sorgen für etliche gesundheitliche Probleme. Deswegen fordern die Beschäftigten vertraglich geregelte Maßnahmen zur Entlastung.Dagegen bietet der Konzern als gesundheitsfördernde Maßnahme Obsttage an. Ein Hohn, findet Nutzenberger: "Der Arbeitgeber hat die Verantwortung, für das körperliche und das psychische Wohl seiner Beschäftigten zu sorgen. Diese Verantwortung vernachlässigt Amazon seit Jahren und verweigert seinen Leuten das Recht auf festgeschriebene Regeln - in einem Tarifvertrag. Das wollen sich die Beschäftigten nicht länger bieten lassen und nutzen den verkaufsträchtigen Schnäppchentag - auch Amazon Prime Day genannt - für Streiks."Dagegen finden die Streiks am Dienstag in Bad Hersfeld, Leipzig, Graben (Bayern), Rheinberg, Werne und Koblenz statt. Auch in Spanien und Polen finden Aktionen der Beschäftigten statt, um auf ihre Arbeitsbedingungen hinzuweisen. In Polen finden am Dienstag Safe Package Aktionen (Dienst nach Vorschrift-Aktionen) statt, in denen besonders auf ordnungs- und sachgemäße Behandlung der Pakete geachtet wird. In Spanien rufen die Gewerkschaften zum Streik bis Mittwoch auf.Börsenplätze Amazon.com-Aktie: