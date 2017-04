Berlin (www.aktiencheck.de) - Anlässlich des Auslaufens des Branchenmindestlohns für die Entsorgungswirtschaft am Freitag (31. März 2017) bekräftigt die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ihre Forderung nach einem Mindestlohntarifvertrag. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:ver.di hatte bereits im November 2016 den BDE und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) zu Tarifverhandlungen über den Branchenmindestlohn aufgefordert. Gleichzeitig wurde der davon völlig unabhängige Entgelttarifvertrag der privaten Entsorgung fristgemäß gekündigt.Nunmehr versuche der BDE, die Verhandlungen zum Entgelt der privaten Entsorgung und die Verhandlungen zum Branchenmindestlohn miteinander zu verknüpfen, um ver.di am Verhandlungstisch zu halten. Es werde deutlich, dass der Arbeitgeberverband auf diese Weise versuche, einen strukturell veralteten Tarifvertrag, wie es der Entgelttarifvertrag für die private Entsorgung sei, am Leben zu erhalten, kritisierte Scheidt. Die Konsequenz dieser BDE-Verhandlungstaktik sei letztlich das Auslaufen des Branchenmindestlohns. (Pressemitteilung vom 31.03.2017) (03.04.2017/ac/a/m)