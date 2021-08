Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (13.08.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unverändert mit dem Votum "kaufen" ein.va-Q-tec habe gestern die Zahlen zum Q2/21 vorgelegt und die Umsatz-Guidance auf das obere Ende der Zielbandbreite konkretisiert.In Q2 habe va-Q-tec ein starkes Umsatzwachstum i.H.v. +38,0% yoy auf 24,9 Mio. Euro erzielt, womit die Analystenerwartung (26,2 Mio. Euro) zwar leicht untertroffen worden sei, die Wachstumsdynamik gegenüber Q1 (+27,1% yoy) sich aber weiter deutlich erhöht habe. Besonders dynamisch habe sich mit rund +74% yoy das Produktsegment entwickelt, das u.a. durch die seit Anfang März geltenden neuen EU-Energieeffizienzlabel für Kühl- und Gefriergeräte beflügelt werde. Das Systemsegment habe insbesondere von einer anhaltend hohen Nachfrage nach leistungsfähigen Einwegcontainern ("va-Q-pal SI") für die Corona-Impfstoffdistribution in schwer zugängliche Gebiete profitiert und sei mit +32,5% yoy gewachsen.Auch im Service-Segment hätten die Erlöse mit +28,3% yoy erstmals seit Q2/20 wieder zweistellig zugelegt. Als Treiber hätten neben der Beteiligung an der Pandemiebekämpfung der weitere Ausbau der Kundenbasis und ein starkes Vermietungsgeschäft kleinerer Thermoboxen für Transporte auf der "letzten Meile" fungiert. Die Vielfalt der Anwendungsfelder von va-Q-tecs Produktportfolio komme auch darin zum Ausdruck, dass das direkt der Corona-Pandemie zuordenbare Geschäft in H1/21 lediglich 13% der Umsatzerlöse ausgemacht habe.Das EBITDA sei in Q2 leicht unterproportional um +30,5% yoy auf 4,5 Mio. Euro gestiegen (MONe: 4,8 Mio. Euro). Trotz einer sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch dem Vorquartal verbesserten Rohertragsmarge (+340 BP yoy; +170 BP qoq) sowie einer jeweils geringeren Personalaufwandsquote (-100 BP yoy; -50 BP qoq) sei die EBITDA-Marge mit 18,2% etwas geringer ausgefallen als in den beiden Vergleichszeiträumen (19,2% bzw. 20,5%). Grund hierfür seien deutlich überproportional gestiegene sonstige betriebliche Aufwendungen (+66,5% yoy), worin sich u.a. der starke Anstieg der Logistik- und Frachtkosten niedergeschlagen habe. Hervorzuheben sei hierbei allerdings, dass diese im Services-Segment überwiegend von den Kunden zu tragen seien, während va-Q-tec i.d.R. nur für Repositionierungen in der Mietflotte aufkomme. Darüber hinaus habe der Vorstand im gestrigen Earnings Call angedeutet, das Margenlevel in H2 - anders als im Vorjahr - halten oder sogar leicht steigern zu können.va-Q-tec dürfte auch in H2 weiter dynamisch wachsen und dabei das Margenniveau gegenüber Vorjahr deutlich ausbauen.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, sieht durch den Megatrend Energieeffizienz weit über die langwierige Corona-Pandemie hinaus für das Unternehmen vielversprechende Perspektiven und bestätigt die Kaufempfehlung und das Kursziel von 42,00 Euro. (Analyse vom 13.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link