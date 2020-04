va-Q-tec agiere in seiner Nische am Puls der Zeit. Neue Aufträge aus der Pharmaindustrie würden nicht mehr lange auf sich warten lassen - auch dank des Coronavirus. Gelinge es dem Vorstand, mit den steigenden Umsätzen die eigene Effizienz wie geplant zu steigern, stehe dem nachhaltigen Sprung in die Gewinnzone nichts im Weg. Zu diesem Schluss kämen auch die Analysten. Berenberg sehe die Aktie bei 14 Euro fair bewertet. Mainfirst komme auf ein Kursziel von 18 Euro.



"Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 23.04.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

11,85 EUR +2,16% (23.04.2020, 11:28)



Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

11,95 EUR +2,58% (23.04.2020, 11:39)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (23.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Hamsterkäufe bei Nudeln, Konserven und Toilettenpapier. Lange Schlangen bei Aldi, weil es dort noch das begehrte Desinfektionsmittel zu kaufen gebe. Die medial aufbereiteten Nebeneffekte des Coronavirus habe man noch nicht vergessen. Nachhaltige Versorgungsengpässe aufgrund unterbrochener Lieferketten seien aber weiterhin nicht zu befürchten - auch nicht bei Medikamenten und pharmazeutischen Wirkstoffen. Dennoch könnte das Virus als branchenübergreifender Weckruf fungieren."Die Corona-Krise führt die Bedeutung stabiler und sicherer Lieferketten eindrucksvoll vor Augen", stimme va-Q-tec-Vorstand Dr. Joachim Kuhn zu. "Dies gilt im besonderen Maße für die Pharmaindustrie - setzt doch der Transport zahlreicher Medikamente verlässliche Transportlösungen mit stabilen Temperaturen voraus", so der Firmenlenker gegenüber dem "Aktionär".Die Temperaturkette während Transport, Produktion und Lagerung müsse bei Arzneimitteln strikt eingehalten werden, um deren Wirksamkeit zu garantieren. Vor allem die viel zitierte "Last Mile", die letzte Strecke vom Großhändler zur Apotheke oder direkt zum Patienten, stelle die Lieferanten vor große Herausforderungen.Durch den Ausbruch des Coronavirus und die Quarantänemaßnahmen werde die Notwendigkeit der "TempChain Logistik", also der sicheren Transportlösungen für temperaturempfindliche Produkte, eindrucksvoll verdeutlicht. In den letzten Wochen sei die Anzahl der Lieferungen von temperaturempfindlichen Medikamenten direkt zu den Endverbrauchern spürbar angestiegen.Als Marktführer bei der Herstellung und Vermietung von Thermoboxen und Containern zum Transport von temperatursensiblen Gütern könne va-Q-tec mit seinen innovativen Lösungen helfen, die Versorgung der Menschen mit lebensnotwendigen Medikamenten aufrechtzuerhalten. Schon heute unterlägen 32 der TOP-50-Medikamente einer strikten Temperatur-Kontrollpflicht - und es würden kontinuierlich mehr.Das ehemalige Spin-off der Universität Würzburg und des Bayerischen Zentrums für Angewandte Energieforschung stelle Dämmlösungen auf Basis von energieeffizienten und umweltfreundlichen Vakuumisolationspaneelen (VIPs) her. Die mit Kieselsäure gefüllten Platten, in denen ein Vakuum erzeugt werde, würden bei gleicher Dicke rund zehnmal besser als konventionelle Dämmstoffe wie Styropor isolieren. Dazu kämen sogenannte Phase Change Materials - kurz PCM - zur Speicherung thermischer Energie. Aus den VIPs und PCMs produziere die Gesellschaft passive thermische Verpackungssysteme in Form von Containern und Boxen. Je nach Typ würden diese Systeme ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden lang halten. Zusätzlich würden sie die wertvolle Fracht auch vor Feuchtigkeit schützen. Die mehrfach verwendbaren Transportsysteme würden verkauft oder in die eigene Flotte von Mietcontainern und -boxen übergehen.Mittlerweile trage das Geschäft mit Kunden aus dem Bereich Healthcare & Logistik knapp 70 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Die Aussichten würden passen: "Das für unsere wichtigste Kundengruppe - die Healthcare-Industrie - erwartete jährliche Wachstum der temperaturkontrollierten Transporte von gut zehn Prozent dürfte trotz oder sogar wegen der Coronakrise zukünftig weiter wachsen", so Dr. Kuhn.Neben den Kunden aus der Pharmabranche würden auch Konzerne aus der Halbleiterindustrie sensible Teile mit den Systemen der Würzburger verfrachten. Darüber hinaus rüste die Gesellschaft thermisch hocheffiziente Kühl- und Gefriergeräte oder Warmwasserspeicher in Heizungsanlagen aus. Zudem würden künftig Anwendungen im Bereich Mobilität und die Gebäudedämmung in den Fokus rücken.Die Zahlen seien top: "Die stark verbesserten Zahlen unterstreichen unsere sehr gute Position als Technologieführer in unseren strukturell wachsenden Märkten", so der Vorstand. Die Umsätze seien 2019 um 28 Prozent auf 64,7 Millionen Euro gestiegen. Hauptwachstumstreiber sei das Servicegeschäft mit einem Erlöszuwachs von 62 Prozent auf knapp 30 Millionen Euro gewesen. Das EBITDA habe im Vergleich zum Vorjahr auf 9,7 Millionen Euro mehr als verdreifacht werden können.Die Prognosen für das laufende Jahr würden passen - trotzt Coronavirus. Nachdem der Umsatz in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich mit 25 Prozent pro Jahr und 2019 sogar um 28 Prozent gewachsen sei, würden die Würzburger im laufenden Jahr zwar "nur" noch mit einem moderaten bis mittelstarken Wachstum bei einer im Vergleich zum Vorjahr (13 Prozent) stabilen Marge planen. Die Basis für eine Umsatzsteigerung in Richtung 100 Millionen Euro sei jedoch gelegt.Unter dem Strich stünden noch rote Zahlen. Das dürfte sich schon bald ändern. Neben den üblichen Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität, die in dem "Power 20+"-Programm gebündelt seien, solle zur Effizienzsteigerung unter anderem das hochmargige Geschäft mit dem Vermieten von Containern und Boxen beitragen.