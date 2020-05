Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (19.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Corona-Krise führe die Bedeutung stabiler und sicherer Lieferketten eindrucksvoll vor Augen. Das gelte auch für Arzneimittel, bei denen während Transport, Produktion und Lagerung eine stabile Temperatur gewährleistet sein müsse, um deren Wirksamkeit zu garantieren. Die jüngsten Zahlen hätten einmal mehr gezeigt, dass sich der Marktführer bei Thermoboxen und Containern zum Transport von temperatursensiblen Gütern auf Wachstumskurs befinde.va-Q-tec befinde sich auf Wachstumskurs und leiste dabei auch einen Beitrag zur Bekämpfung des Coronavirus: Aktuell würden über 50 Prozent aller international versendeten Covid-19-Testkits mit Boxen und Containern der Würzburger transportiert. Dabei müssten viele Test-Reagenzien oft bei unter -20°C transportiert werden. Aber auch viele Medikamente unterlägen einer strikten Temperatur-Kontrollpflicht.va-Q-tec-Lösungen seien perfekt für diesen Thermotransport geeignet, gerade bei den derzeit herrschenden Logistikbedingungen. "Wir haben die hohe Bedeutung der TempChain-Logistik, also sicherer Transportlösungen für temperaturempfindliche Produkte wie Medikamente, schon vor Jahren erkannt und unsere Produkte und Dienstleistungen seither konsequent auf die Bedürfnisse der Pharma- und Biotech-Kunden ausgerichtet. Entsprechend wachsen wir in unseren Bereichen Systeme und Service sehr dynamisch", so Vorstand Dr. Joachim Kuhn.Der auf die Healthcare-Branche entfallende Umsatzanteil habe im ersten Quartal bereits bei 73 Prozent gelegen. Zu den größeren Kunden zähle hier nach "Aktionär"-Recherche auch der US-Konzern Gilead, dem mit seinem ursprünglich gegen Ebola entwickelten Medikament Remdesivir im Kampf gegen Covid-19 eine Schlüsselrolle zukommen könnte. Zudem würden Kunden aus der Halbleiterindustrie sensible Teile mit den va-Q-tec-Systemen verfrachten. Künftig würden auch Anwendungen im Bereich E-Mobilität in den Fokus rücken. Der Vorstand plane 2020 bisher mit einem moderaten bis mittelstarken Wachstum bei einer im Vergleich zum Vorjahr stabilen Marge. Gut möglich, dass er hier im zweiten Halbjahr noch nachbessern müsse. Zumal auch unter dem Strich dank des hochmargigen Vermietgeschäfts der Sprung in die Gewinnzone ein Jahr früher als geplant gelingen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" ebenso wie im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.