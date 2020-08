XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (31.08.2020/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) mit einem "verkaufen"-Rating auf.H1/20 sei von anhaltendem Produkt- und Servicegeschäft, sowie neuen Bestellungen geprägt gewesen. Die Guidance für 2020 habe somit am 13.08.20 angehoben werden können. Das Management plane seither mit Wachstum von über 10 bis 15% Umsatzzugang und Margen-Verbesserung. Trotz oder gerade wegen CORONA spüre man gerade kräftige Nachfrage.Der Transport von COVID-19-Impfstoff(en) käme - wann auch immer - als weitere Aufgabe möglicherweise dazu. Dieses "Upside" sei nach Ansicht der Analysten im Aktienkurs bereits verarbeitet. Übrigens bewerbe ich auch die Deutsche Post AG (DPAG) mit ihrem globalen Netz um diese Art Aufträge.Der Geschäftsverlauf sei auch im H1/20 lebhaft gewesen, so dass der Umsatz um 14% auf EUR 35,6 Mio. (Q1/20: +15%) und das Rohergebnis um 18% angewachsen seien. Insbesondere das margenstarke Servicegeschäft (+26% auf EUR 15,4 Mio.;) habe sich jüngst nochmals beschleunigt. Neue bedeutende Pharmakunden, wie jüngst ein Skandinavischer Pharmahändler; oder kohlpharma in Deutschland, seien auf die Kundenkiste gekommen. Die Finanzierungskosten seien gehalten gewesen. Das H1/20-EPS habe EUR -0,03/Aktie (H1/19: EUR -0,06) erreicht, schreiben die Aktienexperten.Das Chancen-/Risiko-Verhältnis sei nach den kräftigen Kursanstiegen allerding inzwischen nicht mehr vorteilhaft - Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, sind vorsichtig und empfehlen also in ihrer Ersteinschätzung die va-Q-tec-Aktie zu verkaufen. (Analyse vom 31.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze va-Q-tec-Aktie: