Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (02.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Coronakrise führe die Bedeutung stabiler und sicherer Lieferketten eindrucksvoll vor Augen. Mit dem Fokus auf die Healthcare-Branche sei va-Q-tec top aufgestellt, um den Wachstumskurs profitabel fortzuführen. Doch die Gesellschaft habe noch mehr zu bieten als eiskalte Container und Boxen.va-Q-tec habe die hohe Bedeutung der temperaturstabilen Logistikketten (TempChain-Logistik) schon vor Jahren erkannt. Dank der Erfahrung und der notwendigen Kapazitäten habe die Gesellschaft daher schnell auf den gestiegenen Bedarf für den Transport von Covid-19-Testkits reagieren können. Doch damit nicht genug: Sobald ein Covid-19- Impfstoff zugelassen werde, könnten die Würzburger erneut ins Spiel kommen. Zum möglichen Auftragsvolumen gebe es aber noch keine verlässlichen Aussagen.Hintergrund: Als Pionier in der Isolationsbranche würden die Würzburger Dämmlösungen auf Basis von energieeffizienten und umweltfreundlichen Vakuumisolationspaneelen (VIPs) herstellen. Die mit Kieselsäure gefüllten Platten, in denen ein Vakuum erzeugt werde, würden bei gleicher Dicke rund 10-mal besser als konventionelle Dämmstoffe wie Styropor isolieren. Dazu kämen sogenannte Phase Change Materials - kurz PCM - zur Speicherung thermischer Energie. Aus den VIPs und PCMs produziere die Gesellschaft passive thermische Verpackungssysteme in Form von Containern und Boxen.Größter Abnehmer sei derzeit die Pharma- und Healthcare-Branche. va-Q-tec sei nach eigenen Angaben für 25 der 30 weltgrößten Pharmahersteller einer der Lieferanten der passenden Transportbehälter.Ebenfalls interessant: va-Q-tec habe sich am Hightech-Startup ING3D GmbH beteiligt. ING3D habe eine neuartige Technologie zur Herstellung rein mineralischer Leichtmaterialien entwickelt, darunter 3D-gedruckter Dämmstoffe. Durch Kombination der innovativen Herstellungsverfahren und Produkte der beiden Unternehmen werde der erste 3D-gedruckte keramische Dämmstoff eine neue Generation der Hochleistungs-Isolation einläuten. Neben der gemeinsamen Entwicklung von Hochtemperatur-Dämmstoffen solle die Produktionskapazität auf einen industriellen Maßstab gehoben werden: Der bisherige Prototyp der 3D-Druckanlage werde um eine größere und schnellere Pilotanlage erweitert.Man sehe, in va-Q-tec stecke viel Fantasie, die "Der Aktionär" frühzeitig erkannt habe. Seit der Empfehlung als "Hot-Stock der Woche" in Ausgabe 15/20 Ende März zu 8,70 Euro stehe ein Plus von rund 200 Prozent zu Buche. Mitte April sei zudem im Real-Depot eine Position zu 10,50 Euro aufgebaut worden, die aktuell rund 150 Prozent vorne liege.Eine gute Ausgangsposition, um die weitere Entwicklung abzuwarten und die Gewinne vorerst laufen zu lassen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link