Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (08.03.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unter die Lupe.va-Q-tec habe vorläufige Zahlen für 2020 und einen Ausblick auf die laufende Periode veröffentlicht. Die Dynamik in Q4 sei noch relativ verhalten gewesen, der Umsatz habe um 8,5% und das EBITDA um 11,2% gesteigert werden können. Im Gesamtjahr sei infolgedessen ein Erlöswachstum um 11,5% auf 72,1 Mio. Euro erwirtschaftet worden, was eine überproportionale Steigerung des EBITDA um 27% auf 12,2 Mio. Euro ermöglicht habe. Die bereinigte operative Marge sei damit von 15 auf 17% geklettert.Durch den starken Schub aus dem Transport von Testkits und Impfstoffen erwarte das Management im laufenden Jahr eine deutliche Beschleunigung. Der Umsatz solle auf 90 bis 100 Mio. Euro zulegen und die EBITDA-Marge weiter steigen. Angesichts der Q4-Zahlen würden die Experten ein Übertreffen dieser Ziele im Moment für nicht so wahrscheinlich halten, in 2022 könnte die Dynamik bei einem Abflauen der Pandemie zudem deutlich zurückgehen. In Relation dazu sei das Unternehmen mit einem aktuellen Wert von 390 Mio. Euro gut bezahlt.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" haben daher in dieser Woche die Restposition im Depot mit einer Rendite von 201% verkauft. Das Kursziel laute 45,00 Euro. (Ausgabe 8 vom 06.03.2021)Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:27,50 EUR +0,73% (08.03.2021, 14:42)