12,70 EUR +2,42% (08.05.2020, 09:16)



12,95 EUR +4,02% (08.05.2020, 09:32)



DE0006636681



663668



VQT



Energie



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (08.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Corona-Krise führe die Bedeutung stabiler und sicherer Lieferketten eindrucksvoll vor Augen. Das gelte auch für Arzneimittel, bei denen während Transport, Produktion und Lagerung eine stabile Temperatur gewährleistet sein müsse, um deren Wirksamkeit zu garantieren. Als Marktführer bei der Herstellung und Vermietung von Thermoboxen und Containern zum Transport von temperatursensiblen Gütern sei va-Q-tec hier sehr gut aufgestellt, um den eingeschlagenen Wachstumskurs fortführen zu können. Das sollten die Zahlen zum ersten Quartal am 11. Mai belegen.Durch den Ausbruch des Coronavirus und die Quarantänemaßnahmen werde die Notwendigkeit der "TempChain Logistik", also der sicheren Transportlösungen für temperaturempfindliche Produkte wie Arzneimittel, eindrucksvoll verdeutlicht. Schon heute unterlägen 32 der TOP-50-Medikamente einer strikten Temperatur-Kontrollpflicht - und es würden kontinuierlich mehr.Mittlerweile generiere va-Q-tec rund 70 Prozent seiner Umsätze mit Kunden aus dem Bereich Healthcare & Logistik. Die Aussichten würden passen: "Das für unsere wichtigste Kundengruppe - die Healthcare- Industrie - erwartete jährliche Wachstum der temperaturkontrollierten Transporte von gut zehn Prozent dürfte trotz oder sogar wegen der Coronakrise zukünftig weiter wachsen", so Vorstand Dr. Joachim Kuhn.Nachdem der Umsatz in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich mit 25 Prozent pro Jahr und 2019 sogar um 28 Prozent gewachsen sei, plane Kuhn im laufenden Jahr zwar "nur" noch mit einem moderaten bis mittelstarken Wachstum bei einer im Vergleich zum Vorjahr (13 Prozent) stabilen Marge. Die Basis für eine Umsatzsteigerung in Richtung 100 Millionen Euro sei jedoch gelegt. Gelinge es, mit den steigenden Umsätzen die eigene Effizienz wie geplant zu steigern, stehe dem Sprung in die Gewinnzone nichts im Weg.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.