XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

24,60 EUR -3,91% (12.10.2020, 14:21)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (12.10.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unter die Lupe.va-Q-tec habe den Umsatz im zweiten Quartal um 12,7% gesteigert und das in eine stark überproportionale Ergebnisverbesserung umgemünzt - das EBITDA habe sich dabei um 62,2% auf 3,5 Mio. Euro erhöht. Und das auf dem Höhepunkt der ersten Welle der Covid-19-Pandemie. Zwar habe die Gesellschaft auch Einbußen wegen Corona hinnehmen müssen, und zwar in der Produktsparte, beim Verkauf von Vakuumisolationspaneelen, aufgrund von Produktionsunterbrechungen bei Kunden. Aber letztlich hätten für das Unternehmen klar die positiven Effekte überwogen, da die innovativen thermischen Verpackungssysteme für den Transport von Covid-19-Testkits genutzt worden seien und genutzt würden.Das dürfte auch das Geschäft im gerade abgelaufenen dritten Quartal angekurbelt haben. Und die nächste Sonderkonjunktur sei bereits in Sicht, denn die Impfstoffentwicklung mache Fortschritte und könnte noch im vierten Quartal zu einer ersten Freigabe in Europa führen. Auch der Impfstofftransport sei temperatursensibel, sodass die va-Q-tec-Lösung wieder massenhaft zum Einsatz kommen dürfte. DHL habe das Volumen der nötigen Transporte in kühlen Boxen für die weltweite Versorgung im September auf mindestens 15 Mio. geschätzt. Dank dieser Perspektive sei die Aktie im Oktober auf ein neues Allzeithoch gestiegen.Auch wenn das Unternehmen inzwischen stattlich bewertet ist, bleiben die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" aufgrund der spannenden Perspektiven investiert. (Ausgabe 40 vom 10.10.2020)Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:24,90 EUR -2,73% (12.10.2020, 14:32)