Starke Kursschwankungen

Liquidität nicht optimal

Was die Liquidität angeht, muss natürlich zwischen den unterschiedlichen Kryptowährungen unterschieden werden. Die Liquidität ist keineswegs so gut wie unsere Aktien des Tages. Beim Bitcoin ist sie jedoch nicht zu beanstanden. Dasselbe trifft auf einige Altcoins wie beispielsweise Litecoin, Ether und Ripple zu. Auf der anderen Seite gibt es aber auch wertlose Kryptowährungen. Solche werden von guten Kryptobörsen gar nicht erst gehandelt. Dennoch gilt es aufzupassen und vorzugsweise in bewährte digitale Währungen zu investieren.



Erfahrung von Vorteil

In der Welt der Kryptowährungen lässt sich vieles nicht absehen. Es kommt regelmäßig zu Überraschungen. Dennoch lässt sich nicht bestreiten, dass etwas Erfahrung in dem Bereich von Vorteil ist. Wer sich mit Kryptowährungen auskennt, hat bessere Chancen einzuschätzen, ob sich ein Investment lohnen könnte. Ein wenig Fachwissen über die Materie ist eigentlich obligatorisch. Wer erfolgreich mit Kryptowährungen handeln möchte, wird jedoch noch einiges mehr mitbringen müssen.



Mehr Anonymität

Anonymität im Zahlungsverkehr ist heutzutage nur noch schwer möglich. Wer sie dennoch genießen möchte, für den können Kryptowährungen eine interessante Option darstellen. Das kann natürlich zu kriminellen Zwecken missbraucht werden. Allerdings lässt sich nicht bestreiten, dass jeder das Recht auf Anonymität haben sollte. Das macht Kryptowährungen ohne Frage interessant. Wobei nicht auszuschließen ist, dass das Ganze in Zukunft regulierter sein wird. Bereits jetzt ist es nur noch umständlich möglich, Bitcoin anonym zu kaufen. In einigen Jahren könnte es noch schwieriger werden.



Akzeptanz nimmt zu

Kryptowährungen werden zunehmend als potentielle Währung akzeptiert. Es gibt immer mehr Orte, wo eine Bezahlung mit Bitcoin möglich ist. Dasselbe trifft auf Dienstleister und Shops im Internet zu. Es lässt sich nicht ausschließen, dass sich der Trend fortsetzt. Sollte das der Fall sein, könnte es erneut zu einem Boom der Kryptowährungen kommen. Wer zu diesem Zeitpunkt die richtigen digitalen Währungen besitzt, könnte große Gewinne einfahren. Wobei eine Veränderung der gesetzlichen Lage jederzeit das Gegenteil bewirken könnte. Kryptowährungen bleiben somit ein Spekulationsgeschäft. Man kann sie als Anlage in Erwägung ziehen. (31.03.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der große Boom der Kryptowährungen ist vorbei und viele Investoren überlegen sich daher, ob eine Anlage in die digitalen Währungen noch Sinn macht. Eine pauschale Antwort darauf gibt es nicht. Kryptowährungen haben sowohl Vor- als auch Nachteile. Allerdings sollte definitiv erwähnt werden, dass sie nach wie vor ein enormes Potential bieten. Es gibt so einige Anleger, die mit Kryptowährungen Erfolg haben. Um das auch zu tun, sollte man sich jedoch zumindest ein klein wenig auskennen. Beleuchten wir die digitalen Währungen also etwas genauer.Auffällig bei Kryptowährungen ist, dass sie starken Kursschwankungen unterliegen. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen sind innerhalb kurzer Zeit enorme Gewinne möglich. Zum anderen kann ein Investment schnell an Wert verlieren. Anleger im Bereich der Kryptowährungen sollten daher immer einen Blick auf die aktuellen Kryptokurse & Charts werfen. Nur so können sie durchdachte Investments tätigen. Und das ist bei Kryptowährungen sehr wichtig. Es kommt auf den Zeitpunkt des An- und Verkaufs an.