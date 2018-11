Tradegate-Aktienkurs u-blox-Aktie:

75,70 EUR +1,34% (22.11.2018, 09:53)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs u-blox-Aktie:

85,45 CHF +1,73% (22.11.2018, 11:25)



ISIN u-blox-Aktie:

CH0033361673



WKN u-blox-Aktie:

A0M2K9



Ticker-Symbol u-blox-Aktie:

3BG



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol u-blox-Aktie:

UBXN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol u-blox-Aktie:

UBLXF



Kurzprofil u-blox AG:



Die Schweizer u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF) ist der weltweit führende Anbieter von Halbleiterbausteinen für Elektroniksysteme im Bereich der Positionierung und drahtlosen Kommunikation für den Konsumgüter-, Industriegüter- und Automobilmarkt. Die Lösungen von u-blox ermöglichen Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre exakte Position zu lokalisieren und via Stimme, Text oder Video drahtlos zu kommunizieren.



Mit einem breiten Portfolio von Chips, Modulen und Software ist u-blox einzigartig positioniert, um seinen OEM-Kunden innovative Lösungen für den persönlichen, professionellen oder maschinellen (M2M) Gebrauch schnell und kosteneffektiv zu ermöglichen. Der Hauptsitz von u-blox liegt in Thalwil, Schweiz. Durch Zweigniederlassungen in Europa, Asien-Pazifik und den USA ist u-blox auch global präsent. (22.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - u-blox-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF).Angesichts der Tatsache, dass der Ausblick gestern bereits zum dritten Mal revidiert worden sei, scheine die Planungssicherheit in der Tat sehr gering zu sein. Die angegebenen FCF-Margen würden zudem auf deutlich gekürzte F&E-Ausgaben hindeuten.Die Cellular-Sparte habe sich im GJ18 schwächer als erwartet erwiesen, wobei sich das im GJ19 zu erwartende Wachstum primär aus Mobilfunkprodukten ergebe. Dieser ungünstige Mixeffekt sowie die Abschreibung kapitalisierter Chipentwicklungskosten würden den auch 2019 anhaltenden Margendruck erklären.Das Unternehmen sehe sich einem zunehmenden Trend in Richtung Chips statt Modulen gegenüber, besonders im Mobilfunk- und Nahkommunikationsbereich. Da Chipsets ein Volumengeschäft mit hohem Konkurrenzdruck darstellen würden, mache sich der Analyst um die langfristige Margenentwicklung Sorgen.Während der Analyst einerseits steigende Investitionen in IoT-Module ausmache, sei auch ein Anstieg der Anbieterzahl zu beobachten. Das Management rechne daher mit einer jährlichen Preiserosion von 10 bis 15%, was bedeute, dass die Volumina parallel dazu jährlich um 25 bis 30% anwachsen müssten, wenn die 2022-Ziele erreichbar bleiben sollten.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "reduce"-Rating für die u-blox-Aktie, bei einem Kursziel von CHF 62,00. (Analyse vom 22.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze u-blox-Aktie: