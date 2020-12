Gut aufgenommen worden seien auch die Expansionspläne der Optikerkette Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) (+4,3%), die mit einem Zukauf in Spanien ihr internationales Geschäft ausbauen wolle.



Beim australisch-britischen Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) (+1%) solle der derzeitige Finanzvorstand mit Jahreswechsel zum Vorstandsvorsitzenden aufsteigen. Nach einem Skandal um die Sprengung zweier heiliger Stätten australischer Ureinwohner habe der aktuelle CEO bereits Mitte September seinen Rückzug angekündigt.



In den USA hätten das Beratungsunternehmen Accenture (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol Deutchland: CSA, NYSE-Ticker-Symbol: ACN) (+6,9%) und der Logistikkonzern FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) (+1,2%) ihre Quartalszahlen präsentiert. Während Accenture dabei auf ganzer Linie habe überzeugen können, sei bei FedEx der nicht vorhandene Ausblick für 2021 bemängelt worden. Die Aktie habe im nachbörslichen Handel mehr als 3% verloren. (18.12.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Positiv aufgenommen wurde am Donnerstag eine Ankündigung von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) (+11,3%), wonach der Konzern einen stärkeren Fokus auf den Wachstumsbereich Wasserelektrolyse legen will, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ebenfalls deutlich fester hätten sich die Anteile von Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) mit einem Plus von 5,8% präsentiert. Das Biotech-Unternehmen solle demnächst eine Meilensteinzahlung aus einer Kooperation mit dem Pharmakonzern Bristol Myers Squibb (ISIN: US1101221083, WKN: 850501, Ticker-Symbol: BRM, NYSE Ticker-Symbol: BMY) (+0,3%) erhalten.