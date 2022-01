Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (05.01.2022/ac/a/d)



thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Ein Blick auf den Chart spreche Bände: Mit dem Ausbruch der Omikron-Variante Ende November sei die thyssenkrupp-Aktie regelrecht in die Knie gegangen. Die Angst, dass neue Lockdowns und Beschränkungen die Konjunktur wieder abwürgen und die Erholung des Industriekonzerns in Gefahr bringen könnten, sei förmlich spürbar gewesen.Doch das Blatt habe sich gewendet. Inzwischen würden die Märkte damit rechnen, dass sich Omikron wegen der leichten Verläufe mittelfristig sogar positiv auswirken könnte. Entsprechend habe auch die thyssenkrupp-Aktie wieder zugelegt. Denn klar sei: Angesichts der noch immer angeschlagenen Bilanz und der hohen Konjunkturabhängigkeit von Bereichen wie Stahl oder Komponentengeschäft stehe die Erholung des Traditionskonzerns noch immer auf wackligen Beinen. Sollte der anvisierte Turnaround beim Cash Flow nicht erreicht werden, könnte das mühsam zurückgewonnene Vertrauen vieler Anleger bereits wieder verspielt sein.Sollte die Konjunktur allerdings weiter brummen und sich das operative Geschäft noch stärker erholen, erscheine die aktuelle Bewertung deutlich zu günstig. Der Konzern werde unter Cash bewertet, alleine das Wasserstoffgeschäft könnte bei einem Spin-off einen großen Teil der Marktkapitalisierung abdecken.