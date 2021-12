Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (02.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Industrie- und Stahlkonzern thyssenkrupp wolle den Schwung aus dem aktuellen Geschäft in den kommenden Jahren zu weiteren Verbesserungen nutzen. "Wir arbeiten nun auch an der nächsten Phase unserer Transformation, in der wir uns zunehmend wieder den Wachstumschancen in den Geschäften widmen werden", habe Vorstandschefin, Martina Merz, am Donnerstag anlässlich einer Investorenveranstaltung in Essen gesagt.Mittelfristig wolle der Gesamtkonzern vor Zinsen und Steuern eine um Sondereffekte bereinigte Ergebnismarge von vier bis sechs Prozent erzielen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende September) habe das Maß für die Profitabilität nur bei 2,3 Prozent gelegen.Der freie Mittelzufluss vor Zu- und Verkäufen von Unternehmensteilen solle mittelfristig wieder "signifikant positiv" ausfallen. Die Rückkehr zu verlässlichen Dividendenzahlungen sei "klar als Ziel definiert", habe es vom Unternehmen geheißen. Auch für das gerade begonnene Geschäftsjahr habe sich der Konzern nach drei Nullrunden infolge bereits wieder eine Ausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Das Wachstum solle in den kommenden Jahren nach Vorstellung des Managements vor allem aus der Digitalisierung sowie dem Umbau der Geschäfte um Großwälzlager, der Autozulieferung und dem Materialhandel kommen.Die Aktie von thyssenkrupp reagiere am Donnerstagmorgen mit einem deutlichen Plus. Auf der Handelsplattform Lang & Schwarz gehe es 2,9 Prozent nach oben auf 9,89 Euro. Anleger, die den jüngsten Rücksetzer zum Kauf genutzt haben, bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur thyssenkrupp-Aktie. (Analyse vom 02.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link